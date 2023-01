Si nos yeux de fans français sont naturellement fixés sur le NBA Paris Game de ce soir, ce jeudi 19 janvier est également marqué par la dernière update concernant les votes du prochain All-Star Game. À l’Ouest, aucun changement par rapport à la semaine dernière, c’est toujours LeBron James qui fait la loi. Par contre, à l’Est, c’est Giannis Antetokounmpo qui a pris le pouvoir.

En tête des votes lors des deux premiers check points, Kevin Durant doit donc laisser sa place de leader au Greek Freak.

Avec 5 970 196 votes, Giannis vient effectivement de dépasser KD d’un cheveu (5 838 182) et est donc bien parti pour devenir l’un des deux capitaines du prochain All-Star Game, avec l’intouchable LeBron qui est lui seul au monde à l’Ouest (avec 6 506 682 votes de fan).

KD paye très probablement sa blessure au genou, blessure qui le prive des terrains depuis maintenant une bonne dizaine de jours. Alors certes le Freak manque également pas mal de matchs en ce moment mais on n’est pas sur la perspective d’une absence longue durée comme avec Durant, qui pourrait potentiellement rater le match des étoiles le 19 février prochain (absence d’un mois annoncée au moment de sa blessure).

Lakers’ LeBron James and Bucks’ Giannis Antetokounmpo lead in the NBA’s third and final fan voting update for the All-Star Game: pic.twitter.com/5NfWF2WbHs

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 19, 2023