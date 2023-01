Peu de matchs ce soir mais un programme assez unique puisqu’il commencera à Paris pour se terminer dans l’Oregon, dans le milieu on appelle ça l’horizontale du diable. Allez, au lieu de raconter des conneries, envoyez la preview !

# LE PROGRAMME

21h : Bulls – Pistons

1h30 : Celtics – Warriors

2h : Wolves – Raptors

4h : Suns – Nets

4h : Blazers – Sixers

# À NE PAS MANQUER

On ne va pas tortiller du boule pour marcher droit : ce soir le centre du monde orange se trouve à… Paris. Accor Arena, 21h, Hanouna et autres flûtistes au premier rang, et Killian Hayes qui craque du triple-double en direct à la téloche. La preview est juste là, enfin ce que y ressemble, tout ça pour dire qu’au diable tout le reste, l’épicentre du soir est français !

# À NE PAS MANQUER ÉGALEMENT

Une confrontation entre les deux derniers finalistes NBA c’est pas rien, Jayson Tatum vs Stephen Curry c’est pas rien, dommage parce qu’on sera en train de fêter le game winner de Kiki sur les Champs.

Rudy Gobert chez le boucher, si vous avez la ref c’est que vous avez de la culture et de l’humour.

Des Nets privés de Kevin Durant qui se déplacent chez des Suns privés de tous les bons basketteurs de la région. Ça tombe bien, on sera pompette en train de fêter Kiki au Fouquet’s (non).

Damian Lillard face à Joel Embiid, avec une pincée de James Harden. Parfait pour finir la nuit, si jamais vous y voyez encore clair à 6h.

Cinq petits matchs mais attention, ça commence tôt et ça finit tard. On espère que la sieste fut bonne, sinon foncez-y immédiatement car vous aurez besoin de forces dans quelques heures !