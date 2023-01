TrashTalk a participé au podcast de CHGO Bulls : envoyez le replay !

De passage à Paris pour le match NBA entre Bulls et Pistons, l’équipe du média CHGO Bulls -qui couvre comme son nom l’indique la bande de DeMar DeRozan – a invité TrashTalk pour son dernier podcast. Au programme ? Le débat Michael Jordan – LeBron James, mais aussi le Top 100 all-time de TrashTalk et… Nikola Jokic. Allez, c’est parti !

Pour écouter le crossover entre CHGO Bulls et TrashTalk, c’est par ICI !

Deux bonnes équipes, des micros et on est bon. Présents en France pour suivre au plus près la rencontre entre Bulls et Pistons, le média CHGO Bulls a invité vos deux serviteurs d’Apéro préférés aka Bastien et Alex pour un podcast d’1h26 rempli de rigolade et de débats enjoués. Qui est le plus grand entre Michael Jordan et LeBron James, un retour sur notre Top 100 All-time, mais également des regards sur la NBA actuelle… C’est par ici, c’est tout frais, régalez vous !