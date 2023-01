Hakeem Olajuwon, légende de la NBA et référence pour beaucoup lorsque la conversation vient à parler du poste de pivot. Le plus grand joueur de l’histoire des Rockets s’est exprimé au sujet des meilleurs pivots actuels que sont Nikola Jokic et Joel Embiid. Spoiler : The Dream a une petite préférence pour le joufflu des Balkans.

Aujourd’hui, si vous demandez à n’importe qui – qui s’intéresse un minimum au basket – de citer les deux meilleurs pivots de NBA, il devrait vous sortir Nikola Jokic et Joel Embiid. Les deux monstres réalisent des saisons pleines du côté de Denver et Philadelphie, ce qui ne laisse pas indifférents leurs prédécesseurs dans les raquettes de la ligue, à commencer par Hakeem Olajuwon. Le double champion NBA avec Houston s’est posé au micro de ClutchPoints pour donner son avis sur le jeu des deux géants dominants le basket actuel. Son admiration pour Nikola Jokic est d’ailleurs très grande.

“Il joue et vous avez l’impression qu’il n’est pas sérieux, mais il est très efficace. Il n’a pas l’air fort, mais je vois qu’il prend beaucoup de positions au poste bas. Je pense que c’est peut-être dû aux mismatchs, mais il fait la même chose avec des plus grands joueurs. Ses shoots, ses feintes, elles sont très difficiles à exécuter. Vous ne savez pas quand il feinte et quand c’est pour de vrai… Il a beaucoup de tours dans son sac ! Il est le meilleur” – Hakeem Olajuwon

Concernant Joel Embiid, The Dream prend bien le temps de souligner que la star des Sixers possède toute un panoplie de gestes, mais les utilise “différemment” que ce cher Niko. Un exemple ? Le tir à 3-points. Selon Hakeem, Jojo n’en a pas besoin. La raison ? Il est assez dominant dans la peinture pour avoir besoin de s’écarter afin de trouver des tirs.

“Joel Embiid a tous les moves, mais en tire parti différemment. Pourquoi devrait-il tirer à 3-points ? Il a l’avantage tous les soirs, et si j’ai l’avantage, je vais vous allumer” – Hakeem Olajuwon

Cette saison, Nikola Jokic est en passe d’aller chercher son troisième trophée de MVP consécutif, tant il domine les débats et que son équipe performe. Rien que ce mardi, il a égalé Wilt Chamberlain en réalisant un second triple-double à plus de 90% au tir. Une performance historique. Joel Embiid est bien sûr dans la course au trophée de meilleur joueur de la saison, mais pénalisé par de moins bons résultats collectifs et une assiduité un peu moindre que son concurrent au poste 5.

Vous êtes plus Niko ou Jojo ? En tout cas, ce qui doit faire plaisir à ce cher Hakeem, c’est que c’est le basket international qui domine les raquettes actuelles. Pour le premier MVP de l’histoire de la NBA a ne pas être né aux États-Unis, il sait que la relève est assurée.

Source : Clutchpoints