21h ce soir, à l’Accor Arena. Une atmosphère américaine se sera alors emparée du quartier, déjà plusieurs jours que c’est le cas sur Paris d’ailleurs, car dans la salle parisienne ne se produiront ni Angèle ni Anne Roumanoff mais bien Bulls de Chicago et Pistons de Detroit.

La dernière fois que la NBA a fait escale à Paris, disons qu’à l’époque on était… heureux. C’était en janvier 2020, c’était avant Kobe, juste avant, et on ne connaissait pas encore le COVID. Nicolas Batum et les Hornets avaient alors challengé les Bucks de Giannis Antetokounmpo, Nico était dans sa période de disette et les influenceurs présents dans la salle croient depuis que Malik Monk est le meilleur joueur du monde.

Rebelote donc trois ans plus tard avec une nouvelle affiche, une affiche de l’Est encore une fois, une affiche aux airs de Finale NBA… 1989 ou 1990. Bah ouais, Bulls vs Pistons c’est la NBA de Papa, les Taureaux de Jordan vs les Bad Boys du Michigan… mais 25 ans plus tard rassurez-vous le duel reste alléchant.

Chicago Bulls vs Detroit Pistons.

Certains ont râlé, toujours les mêmes hein, mais en s’y penchant un peu l’affiche vaudra le coup d’œil. La raison n°1, allons-y gaiement, c’est bien entendu la présence côté Detroit de Killian Hayes, jeune meneur français en plein développement et qui sera donc la tête d’affiche ce soir. Les envies de cartonner devant son public sont forcément là, et tout autour de lui c’est une équipe jeune et ambitieuse qui se présentera à la foule française. Des Pistons qui sont aujourd’hui derniers à l’Est (12 victoires et 35 défaites) mais de manière assumée puisqu’ils sont privés pour toute la saison de leur star Cade Cunningham et qu’ils avaient de toute manière choisi depuis un bail de faire partie de ces équipes qui “tankent”, afin de gratter un très haut choix de Draft en juin, Français et très grand de préférence.

Les Bulls ? Pas glorieux non plus au niveau du bilan (20-24), mais des noms ronflants tout de même dans le roster. En effet, si pour les Pistons Bojan Bogdanovic, Saddiq Bey ou Jaden Ivey accompagneront Kiki Hayes, à Chicago on est plus sur du level All-Star. DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic dans le cinq, y’a déjà quelques étoiles, quelques puntos et quelques dunks sur le CV, Andre Drummond et Alex Caruso sur le banc, ça c’est pour le côté glam’, et globalement un effectif solide même s’il peine à encaisser moins de 130 points un soir sur deux.

Mais plus que le niveau réel des deux équipes c’est davantage l’histoire qui se jouera ce soir. L’histoire d’un nouveau match NBA à Paris, deux franchises historiques bien que moins compétitives depuis quelques temps déjà, et la planète basket qui sera donc tournée vers la capitale à partir de 21h. Alors messieurs… faites ça bien !