Longtemps dominés par les Wolves, Coby White et les Bulls ont fini fort pour arracher la prolongation puis la victoire au United Center. Un succès majuscule pour Chicago alors que Minnesota va pouvoir ruminer une nouvelle défaite évitable.

Comme face au Magic il y a quelques jours, les Wolves avaient le match bien en main. Et comme face au Magic, ils se sont littéralement effondrés sous la pression. Un scénario qui malheureusement pour Minny a tendance à se répéter plusieurs fois ces dernières semaines. Les Wolves sont capables de jouer à un excellent niveau, comme sur cette première mi-temps, puis de totalement imploser au point de ne plus mettre un pied devant l’autre.

La stat fait mal pour les fans du Minnesota mais leur équipe menait de 23 points au retour des vestiaires et a quand même réussi à perdre.. Malgré un Anthony Edwards en grande forme dans le premier acte mais moins impactant par la suite. Malgré un Karl-Anthony Towns qui a fait son match.

La faute à une certaine suffisance sans doute, la faute aussi à une équipe des Bulls qui a joué crânement sa chance dès qu’elle a compris que son adversaire était vulnérable. De retour du break avec de bien meilleures intentions, Chicago a su fermer derrière dans une block party (16 contres !) et faire mal de l’autre côté du terrain avec ses leaders. Nikola Vucevic et Coby White avaient sonné la révolte dans le 3ème quart-temps pour revenir à 9 points. Le money time n’appartient lui qu’à Coby White, totalement en feu et injouable devant un public en fusion. Le combo guard inscrit 21 de ses 33 points sur le seul quatrième quart-temps et Chicago en profite pour arracher la prolongation face à des Wolves qui ont perdu le momentum.

Durant l’overtime, nouveau passage de flambeau avec DeMar DeRozan (33 points dont 10 en prolongation) qui prend la casquette de patron pour finir le taf. Gros apport également d’Andre Drummond, associé pour la première fois à Nikola Vucevic dans une configuration big. Dédé a été clutch en prolongation en dominant Rudy Gobert à plusieurs reprises au rebond. Fin de match compliqué pour le Français, qui a aussi commis une faute offensive au pire des moments alors que son équipe pouvait encore y croire.

C’est une victoire référence pour Chicago, toujours englué dans le ventre mou à l’Est (9ème) mais qui s’offre le leader de la Conférence Ouest au complet dans un scénario bien compliqué. Minnesota de son côté doit apprendre de ses erreurs et savoir finir ses matchs sous peine de se faire punir dans le futur. Impossible de jouer de cette façon et d’aller loin en Playoffs face aux meilleures cylindrées de sa Conférence. Minny est prévenu.