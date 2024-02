À désormais une grosse dizaine de jours du All-Star Weekend, les infos sur les différents concours continuent de pleuvoir. Depuis cette nuit, on connait le plateau complet du Slam Dunk Contest 2024.

4 dunkeurs mais un seul trophée en bout de ligne, telle est la règle au Slam Dunk Contest et on connait désormais les noms des challengers pour la statuette annuelle grâce à Shams Charania de The Athletic.

Sources: The NBA’s likely Slam Dunk Contest participants at All-Star Weekend:

Mac McClung, Jaylen Brown, Jaime Jaquez Jr., Jacob Toppin.

La première info, c’est la confirmation de la participation de Jaylen Brown au concours. Le Jay Brother est un excellent dunkeur mais il ramène surtout un peu de All-Star vibes à l’événement alors que les grands noms de la Ligue ont tendance à zapper le concours depuis de (trop) longues années désormais.

Pour l’accompagner, on retrouve sans surprise Mac McClung, champion en titre qui avait annoncé son intention de défendre son trophée après un concours de haut vol l’an passé. Jaime Jaquez Jr. , le brillant rookie du Heat, tentera d’étoffer son palmarès personnel dès sa première saison en NBA. Pour finir, une petite surprise avec Jacob Toppin ! Si le nom et le visage vous sont familiers, c’est tout simplement car il s’agit du petit frère d’Obi Toppin, joueur d’Indiana et vainqueur du concours en 2022. Jacob Toppin est sous contrat avec les Knicks mais son temps sur les parquets se résument à trois bouts de match. Voilà une occasion en or pour lui de gagner un peu de lumière et de se faire un (pré)nom.

