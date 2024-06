Cette nuit les Celtics ont tapé du poing sur la table. Ils auraient pu le perdre, ce match 3, mais ils ont fini par l’emporter, et cela grâce à une grosse performance de leur duo de All-Stars, Jayson Tatum et Jaylen Brown.

12/38 au tir dont 4/14 du parking. Avant ce Game 3, Jayson Tatum en avait pris plein la courge, à raison. Boston gagnait mais ça n’était pas grâce aux pions de son prétendu franchise player, et la communauté NBA, Celtics y compris, ne se cachait pas pour le dire, fort.

Cette nuit Jayson Tatum a donc tenu à rappeler la légitimité de son statut de franchise player, et ce dès l’entame, avec 14 points dans le premier quart. Puis il a dominé physiquement, pas forcément à la force du poignet (11/26 au tir dont 4/13 à 3-points) mais plutôt à la force tout court, montrant les biscottos sur certaines séquences et notamment dans les temps faibles bostoniens. Au final 31 points, 6 rebonds et 5 passes pour Tatum, une perf de patron, une perf de patron qui gagne.

Jayson Tatum ce soir :

31 points, 6 rebonds, 5 passes.

C’est lui qui avait le plus de critiques, c’est lui qui a donné le ton en première mi-temps pour tenir face à la salve des Mavs.

Grosse réponse de JT sur le terrain cette nuit.

Jaylen Brown ? De lieutenant sur ce match, il sera finalement passé assistant de luxe. Un tomar énorme pour conclure un troisième quart qui l’était tout autant, la sixième faute de Luka Doncic intelligemment provoquée, et au bout du compte une fiche tout à fait propre de 30 points, 8 rebonds et 8 passes dans la victoire.

Jaylen Brown ce soir :

30 points, 8 rebonds, 8 passes.

Le roi de la seconde mi-temps.

Dans la continuité de ses excellentes finales NBA, c’est JB qui fait le plus mal sur cette série. Il a encore répondu présent, notamment dans le money time quand Boston transpirait fort.

JAYLEN BROWN. 🔥🔥🔥

61 points pour le duo, dans un match qui restera comme LE coup de massue des Celtics dans cette finale ? Ne vous en faites pas pour ces deux-là, il semblerait qu’ils aient les moyens de gérer leurs efforts…