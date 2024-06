Xavier Tillman, l’invité surprise du Game 3 des Finales NBA

L’absence de Kristaps Porzingis, l’énième absence de Kristaps Porzingis, avait semé – un peu – le doute dans les esprits bostoniens. Mais chez les Celtics pas de problèmes, que des solutions. Et cette nuit l’une des solutions se nommait Xavier Tillman.

On l’avait connu à Memphis au plus fort de la hype des Grizzlies, tant pour son apport en sortie de banc (6,2 points et 4,3 rebonds) que pour ses têtes légendaires en postgame, ce sourire large et entrainant qui fait qu’on ne peut PAS ne pas aimer Xavier Tillman. Et qu’on en faisait même des chaussettes à la rédaction.

Transféré à Boston à la trade deadline de février, Xavier n’a depuis… que très peu joué. Arrivé dans une machine huilée, il a parfois filé des coups de main, mais dans ces Playoffs il n’est qu’un faire-valoir, trop bon pour être mis au placard mais trop juste pour risquer d’enrayer la belle machine verte. Six bouts de matchs en postseason, six petits points au total, et cette nuit que ne fut donc pas la surprise lorsque Joe Mazzulla fit appel à lui dans ce Game 3. Et le fait de le voir performer, en revanche, ne fut pas une surprise, eu égard à ce que l’on mentionnait un peu plus haut. Car quoiqu’il arrive, le Xav déçoit rarement.

Tillman hits the 3 and has a BIG smile for the Mavs bench 😁 pic.twitter.com/Zw4FoCmeK3

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 13, 2024

Celtics bench after seeing Xavier Tillman hit that 3 😭😭 pic.twitter.com/TUbcBHQ9uZ

— KingCharge (@KingCharge) June 13, 2024



De la baston, un gros tir avec trashtalking obligatoire, et ce sourire, MAMAN, ce sourire à nous faire commander un marcel Tillman pour aller avec les chaussettes. Et si ce soir, Xavier aura cumulé un “petit” 3 points, 4 rebonds et 2 contres, dans nos esprits et dans nos cœurs c’est un triple-double que XT a envoyé. Et, au passage, un coup de poker réussi pour Mazzulla et les Celtics, qui devraient offrir dans quelques jours une bague à un soldat qui le mérite.