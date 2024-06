Dans le sillage de leur duo des Jay brothers, les Celtics sont allés chercher une septième victoire à l’extérieur dans leurs Playoffs 2024. Avec aucune défaite chez l’adversaire dans ces Playoffs 2024 pour le moment, les Celtics ont l’occasion de réaliser une performance rare !

“Sept sur sept, ça fait du cash toute la semaine” comme dirait le rappeur. Les Celtics ne sont pas vraiment dans le cash, même si le contrat de Jaylen Brown est juteux comme il faut, non les verts sont plus à propos des victoires en territoire ennemi. Toujours invaincus dans les matchs où le speaker n’est pas de leur côté dans cette postseason 2024, les Boston Celtics ont l’occasion de rejoindre sept autres équipes dans l’histoire de la NBA, toutes invaincues à l’extérieur dans une postseason.

Les Rochester Royals de 1953, les 76ers de 1976 et de 1984, les Blazers de 1981 (grosse pensée pour Bill Walton), les Lakers de 1981 et de 2001, ainsi que les Raptors de 2020 avaient tous réalisé un run de Playoffs sans s’incliner une seule fois à l’extérieur. Pas forcément synonyme de titre à la fin de l’histoire, on constate qu’il y a tout de même de la team pas dégueu dans le tas. S’ils valident le sweep face à Dallas, les Celtics qui n’ont jamais perdu un Game 3 ou 4 cette saison pourront entrer dans le club des huit équipes qui n’en avaient rien à faire du terrain où ils jouaient lors de la postseason.

BANG

DERRICK WHITE

+6 CELTICS #NBAFinals pic.twitter.com/bIpMcxB1O4

— NBA France (@NBAFRANCE) June 13, 2024

Bien aidés par l’avantage du terrain qu’ils ont gardé depuis le premier tour des Playoffs grâce à leur meilleur bilan de la ligue, les Celtics se dirigent vers un accomplissement pas courant dans la grande ligue. Une autre victoire à Dallas pour faire huit sur huit et l’affaire sera pliée, lavée repassée. Alors qu’est-ce qu’on attend ?