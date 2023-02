Comme le veut la tradition c’est donc le Slam Dunk Contest qui ponctuait la soirée des concours de ce All-Star Weekend 2023. Le plateau ? Trois avions de NBA et un autre qui aimerait bien y jouer plus souvent. L’ambition ? Nous faire renouer avec un évènement qui a un peu perdu de sa saveur ces dernières années. Résultat ? Mission accomplie, enfin il semblerait.

Han mais c’était cool !

Et on s’est levé une ou deux fois du canapé hein.

Après une courte enquête, on a bien l’impression que tout le monde a kiffé cette fin de soirée, à part peut-être Karl Malone tiens. KJ Martin, Trey Murphy III, Jericho Sims et Mac McClung, voilà les quatre mousquetaires envoyés cette nuit par la NBA pour redonner ses lettres de noblesse au concours de dunk et, très franchement, on ne fera pas la révolution pour autant MAIS le combat fut aérien et plutôt très excitant.



Dernier larron de la bande si l’on en croit les notes des jurés : Kenyon Martin Jr., un peu à la traîne mais à créditer tout de même d’un bon concours. Une heure passée en l’air pour passer sous le cercle pour son premier dunk (à la troisième tentative, guette le cardio) puis un deuxième dunk passé en compagnie de papa et d’un ballon en imprimé 3D, original et tout choupinet.



Sur le podium ? Jericho Sims, qui aura remplacé au pied levé le grand absent Shaedon Sharpe, même si l’on ne peut s’empêcher de grommeler en imaginant ce que l’homme aux initiales imprononçables nous aurait bien pondu s’il avait été de la fête. Bref. Jericho Sims donc, qui aura passé sa soirée à passer ses membres à l’intérieur de l’arceau. Les deux avant-bras sur le premier dunk, et le bras droit… entier sur le deuxième, un délire. Aisselle rougie par le cercle, et entertainment aussi, car auparavant Jericho avait placé une lettre dans le filet, lettre qu’il a récupéré après son dunk et dans laquelle il était écrit “50”. Pourquoi ? Car le “Mailman” Karl Malone (le facteur) était dans le jury, mais malheureusement ce soir le Mailman… faisait la gueule et a collé une sale note à Jericho. Toujours aussi facile à aimer, ce bon vieux Karl.



Ce qui nous amène donc à nos deux finalistes, et à un big-up pour commencer au jeune pelican Trey Murphy, auteur de quatre dunks incroyables, tous passés au premier essai d’ailleurs. La longueur, le hang time, la propreté des windmill et des propositions (apparition furtive de Jose Alvarado sur le premier)… rien à jeter ce soir sur ce concours, simplement la malchance d’être tombé en face de… Mac McClung, véritable sensation de ce concours malgré son statut de l’invité un peu étrange.



Un premier round qui aurait presque suffi à notre bonheur, lors duquel Mac passe au dessus de deux mecs, se saisit de la balle et la tape sur la planche avant de claquer un dunk arrière. Le deuxième dunk ? Un espèce de 360 windmill à deux mains assez puissant, propre, en sifflant, direction la finale. Une finale gérée like a boss avec encore une fois deux dunks passés au premier essai, le premier en restant assis en l’air quelques heures et le deuxième en proposant une toupie supersonique qui doit se trouver quelque part entre le 360 et le 540, le tout vêtu de son jersey de high school.

Au final ? Des sourires ? Beaucoup de sourires, et ce matin pas grand monde ne se plaint de ce qui pourrait bien être le meilleur concours de ces dernières années. Mac McClung, lui, a réussi son coup, en espérant que les Sixers lui donneront l’occasion d’aller postériser un ou deux pivots NBA à partir de jeudi prochain.