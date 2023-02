Épreuve iconique de la soirée des concours, le 3-points Contest a tenu toutes ses promesse cette année ! Damian Lillard s’est imposé au terme d’un joli duel avec Buddy Hield et Tyrese Haliburton. Premier passage assuré, et mode Dame Time activé pour battre Buddy Hield au bout de la manche finale !



Un plateau vraiment sexy, composé entre autres de Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Kevin Huerter, et Julius Randle, s’affontait cette nuit pour le titre de meilleur sniper du weekend. Lancé en premier face au cercle, Jayson Tatum enfile les filoches avec une régularité moyenne mais c’est surtout le Ty’ préféré de l’Indiana qui va faire forte impression pour mettre le reste des concurrents au courant. 31 points à la fin, avec une gestuelle carrément bizarre, mais on s’en tape vu que ça rentre et que ça régale le public.

Le mec se disloque littéralement l’épaule à chaque fois qu’il shoote et il tourne à 120% au tir.pic.twitter.com/Kuu6NHixkV — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

Julius Randle et Kevin Huerter ? Pas de rythme pour les deux clients : rien ne rentre ou presque, merci pour les cinq minutes de show et bon retour chez vous les mecs. Buddy Hield réalise un passage remarqué, ça sent la doublette des Pacers en finale tout ça… mais avec qui ? Ne cherchez plus, Damian Lillard se présente sur le pas de tir avec un maillot de Webber State, sa fac située à proximité de Salt Lake City. Vous avez capté, le gars est en mission. Premier tour carrément maîtrisé, direction la finale avec les deux zozos d’Indianapolis.

WHAT TIME IS IT. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

La question est posée : quelle heure est-il ? L’heure pour Buddy Hield de faire un joli 25 en finale, mais surtout… It’s Dame Time ! La star des Blazers remet ça en finale, mauvais départ mais fin de feu, avec les tirs spéciaux à très longue distance bien sur primés… dédicace à Paul George vous connaissez. C’est sur le dernier rack que D.O.L.L.A va venir plier le concours, d’un petit point mais d’une manière qui fait chavirer la salle toute entière. Il est venu, il a vu, il a vaincu : Damian Lillard est sacré champion du 3-point Contest 2023 !

Même sur un concours de tir.

Il ne peut pas s’empêcher.pic.twitter.com/Omty0K1eBW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 19, 2023

Source : NBA