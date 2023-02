Deuxième concours de la soirée après le Skills Challenge, le concours à 3-points est attendu de pied ferme par tous les amateurs de ficelles. L’élite des snipers NBA sera présente, de quoi laisser présager une pluie battante autour de 2h30.

Damian Lillard, Tyler Herro, Lauri Markkanen, Buddy Hield, Tyrese Haliburton, Julius Randle, Kevin Huerter et Jayson Tatum. Voilà à quoi ressemblera le plateau du concours de shoots à 3-points de ce All-Star Game, cette nuit aux alentours de 2h30. Le golgoth des Knicks a remplacé le blessé de dernière minute Anfernee Simons, et à part ce dernier – étrangement invité – chaque participant est un fuc**g spécialiste en la matière. La règle du concours ? Cinq racks comprenant chacun 5 ballons, avec le dernier qui compte double, et l’un de ces racks – le joueur choisit lequel – avec… uniquement des ballons qui comptent double. Puis un shoot à 4-points pour finir, petit apéritif de la NBA de demain. Chaque joueur passe une fois, les trois meilleurs scores sont envoyés en finale et retapent un tour, et le meilleur des trois l’emporte, sous les yeux de Julius Randle qui ne sait toujours pas ce qu’il fait là.

Un moment attendu de ce week-end festif, et donc huit artificiers pour succéder à… Karl-Anthony Towns, qui avait réussi la saison passée à faire la nique aux petits en remportant le concours. Alors, c’est qui votre favori ?