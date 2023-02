Comme chaque année, la soirée des concours débutera ce soir avec le Skills Challenge, espèce de grand gloubi-boulga de basket désormais disputé en équipe de trois joueurs. On vous présente ça rapidement mais on préfère vous prévenir, mieux vaut le voir pour le croire.

Le quoi ? Le Kia Skills Challenge.

Avec qui ? Trois équipe de trois, visez le plateau :

Team Antetokoumpo’s : Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo et Alex Antetokounmpo

Team Jazz : Collin Sexton, Jordan Clarkson et Walker Kessler

Team Rooks : Paolo Banchero, Jabari Smith Jr. et Jaden Ivey

La règle ? Euh, asseyez-vous on essaie de vous expliquer.

Trois rounds, un premier sous forme de relai, un second qui fait la part belle aux passes, et un dernier aux shoots. A l’issue de chaque round l’équipe qui s’impose gagne un certain nombre de points, et on fait le cumul après les trois rounds. Si une équipe a gagné deux des trois rounds elle remporte le Skills Challenge, s’il y a une égalité entre deux (ou les trois) équipes tout le monde se départage sur un petit exercice de tirs du milieu de terrain.

Respiration.

Ce qu’il faut retenir ? Que ça risque encore d’être un grand moment de rigolade, et que ça tombe bien parce que de toute façon on n’est pas là pour tirer la gueule. Le rendez-vous ? Il est fixé à 2h du matin pour lancer cette grande soirée des concours !