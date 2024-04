Juwan Howard rejoint le staff de Jordi Fernandez chez les Nets

Quelques semaines après son renvoi de l’université de Michigan, qui a proposé l’une des pires saisons de son histoire en NCAA, Juwan Howard rebondit chez les Nets. Il rejoint le staff de Jordi Fernandez comme assistant, après cinq ans chez les universitaires et avec l’expérience de six saisons au Heat comme assistant d’Erik Spoelstra. Emmener un peu de culture à Brooklyn, une bonne idée sur le papier.

Les Nets ont sans doute été, cette saison, l’équipe la plus “meh” de la ligue. Comprenez par là qu’il n’y a pas eu grand chose à regarder hormis les coups de chauds de Cam Thomas. Mikal Bridges n’a pas explosé, Brooklyn a réalisé une régulière sans saveur et est sorti avec le même désintérêt global que celui qu’on a pu avoir à la rédac’ à l’heure de cliquer sur leurs matchs.

ESPN Sources: Juwan Howard has agreed to join the Brooklyn Nets as an assistant coach. Howard spent six NBA seasons as a Heat assistant before returning to Michigan for five years as head coach. Howard arrives as part of Jordi Fernandez’s first staff. pic.twitter.com/RMjNVgpiel

Le motif d’espoir ? L’arrivée de Jordi Fernandez en tant que coach, qui indique la volonté de Brooklyn de mettre en place des principes de jeu forts et de développer les joueurs présents dans le quartier le plus branché de New York. Pour l’y aider ? Juwan Howard. Renvoyé par Michigan après cinq ans sur le banc de l’université, celui qui a passé 6 saisons aux côtés d’Erik Spoelstra a Miami – notamment lors du titre de 2013 – est engagé pour apporter de l’expérience au groupe relativement jeune des Nets. L’idée ? Développer les profils, apprendre aux joueurs à gérer au mieux les différents moments d’un match. En tant que joueur NBA, Howard a été champion avec le Heat et All-Star en 1996.

