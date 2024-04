De retour dans le Game 2 de la série contre Dallas, Kawhi Leonard voulait monter en puissance dans la troisième manche. Malheureusement, c’est l’inverse qui s’est passé. La star des Clippers n’a joué que 25 minutes et n’a pas pesé, la faute à un genou qui continue de le gêner.

Dur. Que c’était dur de voir Kawhi Leonard galérer sur le parquet de Dallas cette nuit, un parquet sur lequel il a sorti l’une de ses plus grandes performances en carrière il y a trois ans.

Finissant avec seulement 9 points (4/7 au tir) en 25 minutes (avec 9 rebonds mais aussi 4 turnovers), Kawhi n’était pas en capacité d’évoluer à un niveau proche de celui qui est le sien quand il est en bonne santé. Encore une fois, son bobo au genou droit (inflammation) l’a empêché de vraiment peser sur le match.

“Le genou n’a pas réagi comme on l’aurait voulu après le premier match” a déclaré Leonard en conférence de presse, avant d’ajouter. “On va remédier à ça. Le temps nous dira. Mais on fait tout ce qu’il faut.”

Les fans des Clippers connaissent ce refrain par cœur, eux qui ont vite déchanté après avoir vu Kawhi revenir dans le Game 2. Leonard assure qu’il compte jouer le Game 4 de dimanche – un must win pour Los Angeles (mené 2-1) – mais le côté imprévisible de sa blessure ajoute une grande dose d’incertitude sur sa disponibilité pour la suite de la série.

“Ce soir, c’était soit je joue en restriction de minutes, soit je ne joue pas du tout. Je voulais être sur le terrain pour aider mon équipe, et voilà ce que ça a donné. C’est frustrant que ça m’arrive à ce moment-là de la saison. Mais on va essayer de continuer. On va remédier à ça.” – Kawhi

Si l’on excepte ses deux gros tomars dans le troisième quart-temps, Kawhi Leonard n’a pas été tranchant comme d’habitude. Il n’a pas pu faire de différence, ni trouver le moindre rythme. Difficile dans ces conditions de rivaliser avec une équipe comme Dallas, surtout avec un Paul George en foul trouble et un Russell Westbrook qui finit avec plus de turnovers que de points. Les Clippers, qui ont perdu 19 ballons et qui ont pris environ 100 alley-oops sur la tronche, ont fini par s’incliner logiquement 101-90.

Si le genou de Kawhi continue de faire des siennes comme ça, la série pourrait se terminer bien plus rapidement que prévu.

__________

Source texte : conférence de presse d’après-match