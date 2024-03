Dure soirée pour les Clippers. Non seulement ils sont lourdement tombés face aux Wolves, mais en plus Kawhi Leonard a quitté le match à cause de douleurs au dos…

Les Clippers n’ont qu’un seul objectif en cette fin de saison régulière. Cet objectif, ce n’est pas de finir premier de l’Ouest. Ni même d’être sur le podium de la conférence. Non, cet objectif est d’arriver en Playoffs au complet et en bonne santé. Malheureusement, ça n’en prend pas trop le chemin.

Cette nuit contre Minnesota, Kawhi Leonard n’a joué que 12 minutes (tout le premier quart-temps) avant de quitter ses coéquipiers, la faute à des douleurs au dos.

Si l’on en croit le coach des Clippers Tyronn Lue, ces douleurs ne sortent pas de nulle part. Cela fait en effet deux jours que Kawhi se plaint du dos, à tel point qu’il était incertain pour le match face aux Wolves. Leonard aurait sans doute mieux fait de faire l’impasse, lui qui pourrait manquer les deux prochains matchs à Chicago (jeudi) et New Orleans (vendredi).

Quand on connaît l’historique de blessures de Kawhi Leonard, forcément on transpire un peu du côté de Los Angeles actuellement. The Klaw n’a raté que six matchs sur 63 cette saison et a retrouvé son top niveau pour porter les Clips vers les hauteurs du Wild Wild West. On croise les doigts pour qu’il puisse jouer les Playoffs à 100%, mais une blessure au dos est toujours source d’inquiétude.

On va donc surveiller de près les prochaines updates concernant Kawhi. En attendant, son coéquipier James Harden doit aussi faire avec un bobo à l’épaule gauche, tandis que Paul George revient tout juste d’un petit pépin au genou…

