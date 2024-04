Alors que la saison régulière NBA se termine ce dimanche, l’incertitude continue de régner autour de l’état de santé de Kawhi Leonard. La star des Clippers souffre d’une inflammation du genou droit et est pour l’instant incertain pour le début des Playoffs.

Cela fait depuis fin mars qu’on n’a pas vu Kawhi Leonard sur un parquet NBA. Deux semaines à l’infirmerie, huit matchs consécutifs manqués en comptant celui de ce dimanche, et forcément des questions qui se posent sur sa disponibilité en vue des Playoffs.

Des questions auxquelles l’insider Adrian Wojnarowski d’ESPN a apporté un début de réponse. Voici la dernière update concernant Kawhi :

“Par le passé, il y a toujours eu une part de mystère autour des blessures de Kawhi Leonard. Parfois, ces blessures étaient plus graves que ce qui était dit initialement. Mais ce n’est pas le cas ici [avec cette blessure, ndlr.]. C’est une inflammation du genou droit.”

“Inflammation du genou droit.” Dit comme ça, ça ne paraît pas trop grave, sauf qu’on parle du même genou qui a dû être opéré pour une rupture partielle d’un ligament croisé (2021) et une déchirure du ménisque (2023). Tout de suite, c’est plus inquiétant. Ce qui inquiète aussi un peu, c’est que le coach des Clippers Tyronn Lue a refusé de garantir la présence de Kawhi pour le Game 1 des Playoffs entre Los Angeles et Dallas dans une semaine.

Ty Lue was asked if Kawhi Leonard has been working out.

Lue: “He’s been doing something.”

Is he playing Game 1 of the playoffs?

Lue: “I didn’t say anything.”

— Joey Linn (@joeylinn_) April 14, 2024

Kawhi Leonard a repris l’entraînement, il semble aller dans la bonne direction, mais difficile de dire si son genou sera dans un état suffisamment bon pour pouvoir enclencher le mode “Playoffs Kawhi” à partir du week-end prochain.

Quand on sait que l’affrontement Clippers – Mavs va se jouer sur très peu de choses, l’état de santé de Kawhi est clairement un élément qui risque de faire basculer la série. Pourvu qu’il soit rétabli afin de pouvoir jouer à son top niveau dans le moment le plus important de la saison. Pas comme en 2023, 2022 et 2021…

Sources texte : ESPN / The Athletic