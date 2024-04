Mike Gorman prend sa retraite après 43 ans au micro à Boston

Commentateur légendaire des Celtics depuis 43 ans pour les Celtics sur différentes chaînes (actuellement NBC Sports Boston), Mike Gorman prendra sa retraite à l’issue du match Celtics – Wizards. Des titres des C’s de Larry Bird à ceux de Paul Pierce et Kevin Garnett, en passant par l’épopée Isaiah Thomas et les campagnes menées par Jayson Tatum, l’homme est un morceau d’histoire du basketball à Boston. Chapeau bas.

Lorsqu’il a pris le micro pour raconter en direct les matchs des Celtics de Boston, Larry Bird n’était qu’un joueur très prometteur venant de faire ses débuts en NBA. Depuis ? Mike Gorman n’a pas été seulement le témoin ultra privilégié d’une histoire plus que riche, mais également l’un de ses acteurs. Une voix légendaire qui a bercé plusieurs générations de fans. Difficile pour nous de nous représenter son aura, mais disons qu’il pourrait s’apparenter à un Grégoire Margotton, voix de la Ligue 1 puis de l’Équipe de France de football. Un comparatif difficile qui permet néanmoins d’en venir à un fait : une voix qui est associée à des moments de légende. Et qui est reconnue comme telle, car Mike Horman entre au NBA Hall of Fame en 2021.

Oui, car des moments uniques, Gorman peut se targuer d’en avoir une palanquée sur sa cheminée. Les titres des Celtics de Bird, celui du trio Paul Pierce – Ray Allen – Kevin Garnett en 2008, mais aussi l’ère Isaiah Thomas et les dernières aventures printanières de Boston, menées par les Jay Brothers. Un timbre de voix devenu iconique avec les années, et qui manquera fortement, à la lecture des nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Son duo avec Tom Heinsohn est d’ailleurs l’un des plus marquants de l’histoire de la NBA. En son honneur, les Celtics ont porté un t-shirt hommage pendant l’échauffement du match du jour.

Mayor Michelle Wu officially declares April 14th as Mike Gorman Day for the city of Boston 👏👏 pic.twitter.com/B5jJ5XmZfu

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 14, 2024

Même si la rencontre actuellement disputée entre Celtics et Wizards est dénuée de tout intérêt sportif, elle ne l’est donc pas complètement. La maire de Boston, Michelle Wu, a déclaré ce 14 avril comme “Jour de Mike Gorman”. Un honneur mérité pour un homme qui a tant transmis. Le public du TD Garden lui a réservé une sublime ovation.

Celtics players honoring Mike Gorman for his final regular season game wearing Mike Gorman shooting shirts 🍀 pic.twitter.com/iNfeyGRtsy

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) April 14, 2024

Une légende de franchise tire sa révérence, et c’est avec grand respect que nous lui souhaitons bon vent.

Mike Gorman waves to the fans after a long first quarter tribute video pic.twitter.com/9jgF8IlTzi

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzellNBA) April 14, 2024

Source : NBC Sports Boston