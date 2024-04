Transféré par les Pacers le 8 février pour l’envoyer rejoindre les Sixers, Buddy Hield a profité de cette opportunité pour aller chercher une belle performance sur cette saison. 84 matchs joués en une seule saison régulière, on n’avait pas vu ça depuis près de 20 ans.

Le 8 février 2024, les Indiana Pacers reçoivent les Warriors, le jour où le transfert de Buddy Hield aux Sixers est officialisé. Ce sera le seul match que Buddy Hield manquera cette saison. Le lendemain, le 9 février, les Sixers jouent les Hawks à domicile… et Buddy est dans le 5 majeur. Il n’a pas perdu de temps, l’animal ! Il est en effet monnaie courante que les joueurs fraîchement transférés ratent un ou deux matchs dans leur nouvelle équipe, le temps de gérer le côté administratif, prendre l’avion, s’installer, se familiariser un minimum avec le jeu de son équipe. Buddy n’a pas le temps pour ces histoires, il a joué 24 heures après avoir été transféré. Respect ! D’autant plus que le 10 février – le lendemain donc – il fera le déplacement jusqu’à Washington pour affronter les Wizards en back-to-back. Increvable.

Il ne ratera donc aucun autre match de la saison après ce Pacers – Warriors manqué pour des raisons contractuelles. Au total, le hasard du calendrier fait qu’après le match de ce soir, il en sera à 84. Interrogé sur l’éventualité d’atteindre ce chiffre, l’ami Buddy s’est dit fier de cette curiosité statistique :

“Ils appellent ça le ‘Iron Man de la ligue’ ? Et j’ai encore deux matchs ? Donc avec un peu de chance, 83, 84… Je suis comblé, mec. J’ai joué 82 matchs, je dois continuer à prendre soin de mon corps et j’espère que je pourrai faire de même l’an prochain. Même quand j’ai été tradé j’étais furieux d’avoir manqué un match parce que je trouve ça important de montrer l’exemple pour les gars autour de moi. J’aime jouer. Ça en dit beaucoup sur moi, aimer jouer chaque jour.”

Buddy Hield, who has already played 82 games this season with 2 left on the Sixers’ schedule, on what it means to him to play as much as possible.

“I take pride in that…That speaks volumes about me, loving to play each and every day.” pic.twitter.com/yTDtri3DPL

— Sam DiGiovanni (@BySamDiGiovanni) April 10, 2024

On a déjà vu Mikal Bridges faire 83 matchs en une saison, mais alors 84 ça doit être un record non ? Eh bien non. Même pas particulièrement proche. Le record de matchs joués en une seule saison de NBA appartient au quadruple All-Star Walt Bellamy. Tradé des Knicks le 19 décembre 1968 où il avait effectué 35 matchs lors de la saison 1968-1969, il rejoint les Pistons et est aligné le 20 décembre dans un match… contre les New York Knicks. Qu’il perdra de 48 points. Bon. Sous ses nouvelles couleurs de Detroit, le Hall of Famer disputera 53 rencontres supplémentaires, portant son total à 88 matchs joués sur une seule saison. 88 matchs de régulière. Une saison. Bonne chance pour aller le chercher, ce record là.

Si on regarde dans les vieux registres, on apprend que la dernière saison à 84 matchs a été disputée sur la saison 2004-2005 par un certain Casey Jacobsen, sur qui on a rien trouvé à dire, même en cherchant longtemps. Mine de rien, ça faisait un moment. Jolie perf’, Buddy. Maintenant, on veut enfin voir ce que donne le serial shooteur dans un match de Playoffs.