Plus que quelques heures avant la fin de la saison régulière NBA, il en va de même pour celle de TrashTalk Fantasy League. La TTFL va rendre un premier verdict, mais le jeu ne s’arrête pas pour autant avec les Playoffs qui vont s’ouvrir. On vous explique tout, car vous êtes tous concernés.

Depuis de longs mois, vous essayez de frayer votre chemin entre carottes et best picks. Vous fatiguez ? Allons, on ne lâche rien, juste quelques jours de repos avant d’activer le mode hardcore : les Playoffs TTFL débarquent. Afin d’être opérationnels pour cette seconde partie de la saison, moins longue mais encore plus difficile, on vous récapitule la suite des événements.

Fin de la saison régulière

Ce soir du dimanche 14 avril se jouent les derniers matchs NBA de la saison régulière, les dernières rencontres prises en compte pour la TTFL. Lundi matin, vous pourrez retrouver vos résultats de la nuit et vos classements finaux, que ce soit en individuel ou par équipe. On fera un récap complet de cette saison régulière entre lundi 15 et mardi 16 avril, pour féliciter les meilleurs d’entre vous. Les derniers trophées liés aux résultats globaux sur la saison seront également attribués à ce moment-là.

Vous avez jusqu’au mercredi 17 avril inclus pour screener tout ce qui vous intéresse : votre hall of fame, votre bilan de la saison, votre historique… Cela vous permettra de vous la raconter à l’avenir. Car ensuite, on va passer à l’étape suivante.

Bascule vers les Playoffs TTFL = pas de TTFL pendant le Playin

Ensuite, ça sera le temps de la bascule en mode Playoffs pour la TTFL.

Le jeudi 18 avril, la TTFL passe en maintenance pour permettre de préparer les Playoffs. On réinitialise les scores, les decks, le calendrier, les trophées, nos croyances. Ce qui signifie que durant le Playin, la TTFL vous laisse tranquille en passant en mode pause. Les dates sont déjà supprimées du calendrier pour qu’elles n’apparaissent pas dans vos decks et vous causent des maux de tête (à nous aussi d’ailleurs pour gérer d’éventuels picks sur ces dates-là).

Une fois le passage en mode Playoffs terminé (jeudi en début d’après-midi au plus tard), les decks des Playoffs s’ouvriront et s’actualiseront à mesure que la NBA en dévoilera le calendrier . Dès jeudi 18 avril au soir, vous serez en emsure de poser les briques d’un deck victorieux. Attention tout de même aux équipes qui ne sont pas encore qualifiées et qui continuent de s’écharper lors du Playin.

Les règles des Playoffs TTFL

Vous avez galéré durant la saison régulière de TrashTalk Fantasy League, sachez que les Playoffs sont pires. Mais qu’ils permettent à tout le monde de repartir sur un pied d’égalité, avec tous les scores remis à 0.. Les règles sont inchangées : il faut prendre un joueur chaque soir en misant sur une belle performance statistique de sa part. Petite subtilité qui fait le charme des Playoffs TTFL depuis sa création entre en jeu :

Vous ne pourrez prendre chaque joueur qu’une seule fois durant l’intégralité des Playoffs.

Autant dire que si vous voulez éviter de poser des mecs en bout de banc dès les premiers matchs des Finales NBA, il va falloir avoir le nez creux et être économe dans les picks premiums..

Et par équipe, ça se passe comment ?

Les résultats de saison régulière ont placé les équipes TTFL dans différentes tableaux appelés “ligues” : les seize meilleures équipes en Ligue 1, les seize suivante en Ligue 2 et ainsi de suite. Ainsi, chaque ligue devient un tableau de Playoffs TTFL où les équipes vont lutter pour se qualifier au tour suivant.

Important : la TTFL ne s’arrêtent pas lorsque votre équipe est éliminée. Les classements individuels et par équipe sont toujours présents, et être le boss des Playoffs TTFL en solo ou avec ses potes reste un challenge non négligeable.

Quelles sont les dates des tours de Playoffs TTFL ?

Pour le moment, impossible de savoir, cela va dépendre de la tournure des séries en NBA. Mais dès que nous y voyons plus clair, nous communiquons sur Twitter et directement sur le site de la TTFL. Restez donc connectés pour bien être au courant.

Que dire si ce n’est may the carrot (not) be with you !