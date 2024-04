Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 14 avril, dernier jour de saison régulière, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 15 matchs au programme (!) et tous sur le fuseau horaire de Châteauroux (!!). Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h :

Celtics (1,21) – Wizards (3,95)

Cavaliers (1,11) – Hornets (5,60)

Pacers (1,09) – Hawks (6,10)

Heat (1,05) – Raptors (7,80)

Knicks (1,05) – Bulls (7,60)

Magic (1,47) – Bucks (2,50)

Sixers (1,06) – Nets (7,30)

21h30 :

Grizzlies (5,70) – Nuggets (1,11)

Wolves (1,74) – Suns (1,98)

Pelicans (1,59) – Lakers (2,20)

Thunder (1,03) – Mavericks (8,90)

Spurs (1,41) – Pistons (2,70)

Warriors – Jazz

Clippers – Rockets

Kings (1,05) – Blazers (7,80)

Le pari qu’on sent bien

LeBron James marque minimum 30 points face aux Pelicans (2,30) : les Lakers ont besoin d’un succès pour rester huitième de l’Ouest et ainsi se donner deux chances d’aller en Playoffs. Match capital donc ce soir à la Nouvelle-Orléans, match dans lequel LeBron James voudra sortir le grand jeu. En cette fin de saison, le King cartonne : 30,3 points de moyenne sur les six derniers matchs, dont trois perfs au-dessus de la barre des 30. Il a aussi l’habitude de performer contre les Pels (deux perfs à 30 points cette saison), de quoi envisager une nouvelle explosion au scoring ce dimanche.

Le combiné à tenter

Les Wolves gagnent contre les Suns & Paolo Banchero met au moins 21 points face aux Bucks (2,51) : combiné un poil tendu mais combiné à la cote très intéressante. Les Wolves sont encore en course pour finir premiers de l’Ouest et donneront tout devant leur public pour y arriver. La meilleure défense de la NBA a les moyens de ralentir Kevin Durant et Devin Booker, et la bande d’Anthony Edwards (listé “incertain” avec Karl-Anthony Towns, mais ils devraient jouer) s’est montrée plus solide que les Suns tout au long de la saison. Ensuite, on voit bien Paolo Banchero cartonner face aux Bucks. Le leader du Magic veut emmener les siens en Playoffs et a atteint les 21 points à cinq reprises sur ses six derniers matchs (25,2 de moyenne). Contre une équipe de Milwaukee privée de Giannis Antetokounmpo et pas réputée pour sa défense cette saison, y’a moyen de faire un carton.

Une petite folie pour finir ?

Jalen Brunson marque minimum 38 points contre les Bulls (3,10) : Jalen Brunson est l’un des joueurs les plus chauds de la NBA actuellement. 38 points de moyenne sur les six derniers matchs, dont deux à plus de 40, autrement dit il est injouable. Et ce ne sont pas les Bulls qui vont l’arrêter ce soir.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

