Quelle soirée qui s’annonce les amis ! Quinze matchs, quinze matchs de basket qui seront plutôt, pour une partie d’entre eux, de bonnes tranches de rigolade, mais quinze matchs qui vont décider de l’issue de cette saison régulière 2023-24. On vous résume tout ça, pour ne rien rater de ce qu’il ne faut pas rater.

Le programme complet :

19h :

Celtics – Wizards

Cavaliers – Hornets

Pacers – Hawks

Heat – Raptors

Knicks – Bulls

Magic – Bucks

Sixers – Nets

21h30 :

Grizzlies – Nuggets

Wolves – Suns

Pelicans – Lakers

Thunder – Mavericks

Spurs – Pistons

Warriors – Jazz

Clippers – Rockets

Kings – Blazers

Les enjeux principaux :

Boston a validé sa première place à l’Est depuis 100 ans environ

La lutte pour les places 2, 3 et 4 à l’Est : Bucks, Knicks, Cavs

80% de chance de voir les Bucks finir deuxièmes, les Knicks troisièmes et les Cavs quatrièmes, mais attention aux surprises. Milwaukee joue le Magic, les Cavs vont se faire plaisir contre les Hornets et les Knicks jouent des Bulls qui n’ont rien à espérer de cette dernière soirée.

La lutte pour les places 5, 6, 7 et 8 à l’Est (Magic, Pacers, Heat, Sixers)

Un bordel sans nom. Pacers, Sixers et Heat jouent des équipes en détente (respectivement les Hawks, les Nets et les Raptors), alors que le Magic est dans un sale mood et qu’il reçoit des Bucks pas encore assurés de finir deuxièmes. Si on vous conseillait un match ce soir à l’Est ? Ce serait d’ailleurs ce Magic – Bucks, qui “pourrait” être l’une des rencontres les plus disputées de la soirée.

On connait déjà le match du play-in 2 à l’Est : Bulls – Hawks

La lutte pour les places 1, 2 et 3 à l’Ouest (Thunder, Wolves, Nuggets)

Trois équipes à égalité sur le podium de l’Ouest à l’orée du dernier soir de la saison ? On n’a pas le time de chercher parce qu’on a barbeuk, mais c’est probablement une première. Les Nuggets vont peut-être se passer de tous leurs cadres contre Memphis car ils s’imaginent sans doute bien à la troisième place pour y jouer les Pelicans au premier tour, alors que le Thunder et les Wolves se tireront la bourre pour la première place, en tout cas on y voit bien comme ça. Le Thunder joue des Mavs sans pression et les Wolves affrontent des Suns qui ont besoin de gagner. Ding dong, on a un de nos deux gros matchs de la soirée, et c’est donc Wolves – Suns qui décroche la timbale.

On connait déjà la match-up 4-5 à l’Ouest : Clippers – Mavericks

La lutte pour les places 6 et 7 à l’Ouest (Pelicans, Suns)

On parlant des Suns, voilà une autre course qui s’annonce sympatoche. Tu termines sixième ? Tu joues probablement les Nuggets au premier tour, merci du cadeau. Tu finis septième ? Tu devras passer par au moins un match de play-in (face aux Kings, aux Lakers ou aux Warriors) pour aller affronter le 1er ou le 2è de la Conférence en Playoffs. Les Suns jouent à Minneapolis, les Pelicans reçoivent les Lakers, les Pels ont un match d’avance sur Phoenix… et vous nous avez compris : ces deux matchs sont donc les deux gros chocs à ne manquer sous aucun prétexte ce soir !

La lutte pour les places 8, 9 et 10 à l’Ouest (Lakers, Kings, Warriors)

46 victoires pour les Lakers, 45 pour les Kings et les Warriors. Les Kings et les Warriors qui reçoivent les Blazers et le Jazz, lol, alors que les Lakers se déplacent à NOLA. Vers une égalité à trois équipes ? Les Kings passeraient huitièmes, et les Warriors recevraient les Lakers pour un play-in sanglant mardi soir. Pour tous les autres scénarios ? Cliquez ci-dessous, franchement y’en a trop.

La lutte pour un bon pick de Draft

Y’a pas que dans les hauteurs des classements que ça s’éclate. Dans les tréfonds on s’amuse pas mal aussi, et ce soir une place sur le podium de la te-hon se jouera entre les Spurs, les Hornets et les Blazers. Le Spurs – Pistons s’annonce incroyable, Charlotte devrait en prendre 50 face à Cleveland et les Blazers pareil à Sacramento, la NBA qu’on aime !

