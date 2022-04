Le gong final de la régulière est tout tout proche, et les derniers matchs comptent encore beaucoup pour un paquet de franchises. Quel plaisir de voir du suspense et des enjeux encore quasi partout. Voici le menu de la nuit.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 7 AVRIL

1h : Hornets – Magic

#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Celtics (1h30) : c’est la course aux premières places à l’Est. Ça tombe bien, le deuxième et le troisième de la conférence s’affrontent cette nuit. Une victoire d’écart, mais un match de plus pour Boston. En cas de win, la bande à Jayson Tatum serait en excellente position pour finir devant celle de Giannis Antetokounmpo à la fin de la saison régulière. Les Celtics peuvent même encore rêver de la première place, sauf qu’il faudrait pour ça gagner contre les Bucks et Memphis (téma la taille des adversaires) puis dans le même temps que le Heat perde ses deux derniers matchs. Du côté des Daims, on doit gagner pour accrocher les plus hautes places de l’Est. L’absence de Robert Williams III dans la raquette de Boston pourrait profiter au Freak, qui voudra emmener les siens vers la win et par la même occasion marquer les esprits dans la course au MVP. Si les deux franchises auront l’avantage du terrain au premier tour, Celtics et Bucks voudront remporter ce rapport de force pour avoir la meilleure dynamique possible en vue des Playoffs. Le duel promet !

#À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Nuggets peuvent assurer leur top 6 devant les Wolves, mais il faudra battre le gros morceau que sont les Grizzlies.

La bande à LaMelo peut s’éclater face à Orlando, histoire d’avoir une bonne dynamique avant le play-in.

Le très chaud Pascal Siakam et les Dinos auront un gros défi ce soir : contenir au mieux Jojo Embiid (facile à dire).

Mission des Pelicans : monter tranquillement en température avant le match de play-in contre les Spurs.

Les Warriors peuvent en mettre 30 facile dans la tronche des Lakers, et ce même sans Stephen Curry. Pour info, LeBron, Westbrook et AD ne joueront pas.

Cette nuit on va avoir droit à de grosses affiches en mode Playoffs, et ça sent le spectacle à plein nez. Alors on se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie en notre compagnie.