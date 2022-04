Cette nuit, la Conférence Est nous offre un menu aux petits oignons avec Bucks – Celtics et Raptors – Sixers. Du beau jeu, du spectacle et surtout de l’énorme enjeu au classement. Quatre scénars de possible cette nuit, tous avec des conséquences différentes dans l’optique des Playoffs. À vos pronos !

Scénario 1 : victoire des Bucks et des Sixers

Première possibilité, Milwaukee et Philadelphie s’en sortent contre Boston et Toronto. Cela passerait sûrement par des gros matchs de Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid, deux candidats MVP. Dans ce cas, on se retrouverait avec deux franchises possédant un bilan de 50-30 (Milwaukee et Philly) et les Celtics à 50-31. Ces derniers passeraient ainsi quatrièmes tandis que les Bucks et les Sixers continueraient de se battre pour l’obtention de la deuxième place. Un spot pas tellement chouette car les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving ne seront sûrement pas loin au premier tour. Mais est-ce qu’un vrai contender au titre doit avoir peur des autres et calculer ? Libre à vous de penser ce que vous voulez. Un tout petit peu plus bas dans le classement, les Dinos resteraient quant à eux cinquièmes. Cependant, les Bulls pourraient voir rouge et foncer pour espérer au bout du compte récupérer une place dans le top 5.

Scénario 2 : victoire des Bucks et des Raptors

Vous l’avez compris en nous lisant plus haut, une victoire de Milwaukee permettrait à la bande à Giannis de récupérer la deuxième place à Boston. Quant aux Sixers, ils seraient très légèrement décrochés avec une défaite en plus (49-31 pour Philly, 50-30 pour Milwaukee, 50-31 pour Boston). Philly aurait ainsi plus de chances de finir quatrième et donc de recevoir les Raptors au premier tour. Effectivement, car avec une victoire, Toronto prend une option très sérieuse sur la cinquième place dans sa lutte face à Chicago (les Raptors passeraient en 47-33, Chicago est à 46-35, tie-breaker en faveur des hommes de Billy Donovan). Des Bulls mal en point (2-21 contre le top 8 de la Ligue) devraient donc finir sixièmes et ainsi jouer le troisième de l’Est.

Scénario 3 : victoire des Celtics et des Sixers

Si les Celtics l’emportent ce soir, l’option sur la deuxième place se conforte. Les Bucks, soumis à la loi des JayJay, tomberaient même à la quatrième marche en cas de victoire de Philly face à Toronto. Les Sixers passeraient effectivement sur le podium et resteraient juste derrière Boston. Toutefois, malgré le talent du duo Embiid/Harden, gravir un nouvel échelon semble compliqué. La défaite des Raptors offrirait quant à elle toujours une chance aux Bulls de repasser cinquièmes en enchaînant les victoires dans la marche d’un DeRozan du début de saison.

Scénario 4 : victoire des Celtics et des Raptors

Dans cette situation, les hommes aux trèfles prendraient une vraie option sur la deuxième place en regardant la concu dans le rétro. Bucks et Sixers se battraient pour la troisième et probablement une confrontation contre les Bulls, contraints de stagner à la sixième place. Avec une victoire, Toronto s’assurerait quasiment le cinquième spot, un spot qui surpasserait toutes les attentes du début de saison. Dire que certains ne les voyaient même pas dans le play-in…

Une soirée folle nous attend, portée par cette bagarre générale dans la Conférence Est. À ce stade de la compétition, chaque victoire compte et peut avoir une conséquence sur les Playoffs qui arrivent. Rendez-vous cette nuit à partir d’1h30 pour vivre ces beaux matchs.