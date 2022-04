Nous sommes le 7 avril 2022 et la saison régulière est sur le point de se terminer. Il reste seulement quatre jours de compétition et après ça, ce sera l’heure du play-in tournament. Le tournoi pré-Playoffs est prévu du 12 au 15 avril et on commence à avoir des précisions sur le programme.

Jusqu’ici, on connaissait uniquement les dates de début et de fin du play-in tournament, rien de plus. Mais avec la saison régulière 2021-22 qui va très bientôt toucher à sa fin, la NBA se permet de nous teaser en lâchant deux-trois infos sur les prochaines échéances à venir. Par exemple, on sait désormais que la rencontre opposant les Spurs aux Pelicans – qui correspond à la deuxième du play-in tournament à l’Ouest – se jouera le mercredi 13 avril à 3h30 du matin heure française. Reste à voir dans quelle salle se jouera ce match couperet, San Antonio et la Nouvelle-Orléans étant toujours à la lutte pour les places 9 et 10 de leur conférence. Juste avant cette opposition entre Texans et gens du Bayou, la même nuit, les deux équipes classées neuvièmes et dixièmes de l’Est s’affronteront à 1h du matin. Aujourd’hui, on ne sait pas encore qui occupera ces spots sachant que tout reste à jouer entre les quatre formations qui participeront au play-in de ce côté-là des States, à savoir Cleveland, Brooklyn, Atlanta et Charlotte. Outre ces deux horaires qui viennent d’être dévoilés, on apprend que les rencontres entre #7 et #8 dans les deux conférences se dérouleront le mardi 12 avril, tandis que les dernières places qualificatives pour les Playoffs seront distribués le vendredi 15.

Le programme initial du play-in tournament 2022

12 avril : match entre le #7 et le #8 de l’Est (équipes potentiellement concernées : Cleveland, Brooklyn, Charlotte, Atlanta)

(équipes potentiellement concernées : Cleveland, Brooklyn, Charlotte, Atlanta) 12 avril : match entre le #7 de l’Ouest et les Clippers #8 (adversaires potentiels des Clippers : Nuggets et Wolves)

(adversaires potentiels des Clippers : Nuggets et Wolves) 13 avril à 1h du matin : match entre le #9 et #10 de l’Est (équipes potentiellement concernées : Cleveland, Brooklyn, Charlotte, Atlanta)

(équipes potentiellement concernées : Cleveland, Brooklyn, Charlotte, Atlanta) 13 avril à 3h30 du matin : match entre les Pelicans (#9 pour l’instant) et les Spurs (#10) avec l’avantage du terrain à définir

avec l’avantage du terrain à définir 15 avril : match pour le huitième spot en Playoffs à l’Est (équipes potentiellement concernées : Cleveland, Brooklyn, Charlotte, Atlanta)

(équipes potentiellement concernées : Cleveland, Brooklyn, Charlotte, Atlanta) 15 avril : match pour le huitième spot en Playoffs à l’Ouest (équipes potentiellement concernées : Clippers, Nuggets, Wolves, Pelicans, Spurs)

The schedule for next week's Meta Quest NBA Play-In Tournament ⬇️ pic.twitter.com/N9vdvUyIVF — NBA Communications (@NBAPR) April 7, 2022

Petit rappel concernant le fonctionnement du play-in tournament pour ceux qui galèrent un peu. Les vainqueurs des matchs entre équipes classées #7 et #8 dans les deux conférences, c’est-à-dire lors des rencontres du 12 avril, seront directement qualifiés en Playoffs en tant que septièmes. Les perdants de ces matchs auront une deuxième chance pour se qualifier, mais devront remporter la deuxième rencontre face aux vainqueurs des oppositions #9 versus #10. Les matchs #9 contre #10 sont véritablement des Games 7 car les perdants sont définitivement éliminés de la saison, tandis que les vainqueurs auront l’opportunité d’arracher leur ticket pour les Playoffs dans un nouveau match couperet. Bref, tout ce qu’on aime.

Voilà pour le programme initial. Ce dernier va se préciser au fur et à mesure qu’on se rapproche du buzzer de la saison régulière 2021-22. On imagine quand même que les Nets de Kevin Durant et Kyrie Irving joueront le 12 avril s’ils ne font pas les boloss lors de leurs deux derniers matchs, et que les Wolves affronteront les Clippers le même jour vu l’état du classement actuel à l’Ouest. Pour le reste par contre, difficile d’y voir clair pour l’instant.

