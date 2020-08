Quatre équipes, deux places, deux matchs : ding dong, c’est l’heure du check point dans la course au play-in tournament

On s’approche, on s’approche, mais le suspense reste entier. Alors que le play-in tournament pour décrocher la dernière place qualificative pour les Playoffs à l’Ouest débutera samedi, on assiste toujours à une grosse bataille et personne ne veut lâcher le steak. Quatre équipes, deux places, un sprint.

La nuit dernière, seulement une équipe parmi les candidats à la huitième place de l’Ouest était au bureau. Pendant que leurs concurrents directs se reposaient, les Suns ont fait le boulot en battant l’équipe bis du Thunder, conservant ainsi leur bilan parfait dans la bulle mais surtout leurs chances pour accrocher le play-in tournament de ce week-end. Ce mardi, par contre, tout le monde sera sur le pont. Une soirée cruciale donc, qui risque de largement définir la suite des événements. Du coup, pour bien vous préparer au sprint final, on a voulu faire un petit point avant de se lancer dans les différents scénarios pour le dernier match de chaque équipe, que vous découvrirez demain au réveil. Go !

8- Memphis Grizzlies

Bilan : 33-38 (1-5 dans la bulle)

Matchs restants : Boston (11/08), Milwaukee (13/08)

Les Grizzlies s’écroulent dans la bulle de Mickey, mais ils restent en position de force puisqu’ils occupent toujours la huitième place de l’Ouest à deux matchs de la fin. Deux matchs contre deux poids lourds de l’Est avec Boston et Milwaukee, mais aussi deux matchs contre des équipes qui n’ont plus rien à jouer. Et ça, ça peut quand même leur ouvrir la porte au play-in tournament car une victoire suffit à Memphis pour jouer samedi prochain. Avec deux victoires, les Oursons seront évidemment assurés de terminer huitièmes.

9- Portland Trail Blazers

Bilan : 33-39 (4-2 dans la bulle)

Matchs restants : Dallas (11/08), Brooklyn (13/08)

Souvent perçus comme l’équipe la plus dangereuse pour les Lakers au premier tour des Playoffs, les Blazers devront assurer le coup lors des deux derniers matchs. Dallas et Brooklyn au menu, deux équipes qui occupent actuellement la septième place de leur conférence respective. Là encore, les Mavericks et les Nets ne devraient pas forcer, même si les premiers peuvent encore mathématiquement monter au classement et qu’ils ont fait reposer Luka Doncic et Kristaps Porzingis lundi. Pour Portland, un bilan de 2-0 serait synonyme de play-in tournament, et peut-être même de huitième place si Memphis lâche l’un de ses deux matchs.

10- Phoenix Suns

Bilan : 32-39 (6-0 dans la bulle)

Matchs restants : Philadelphia (11/08), Dallas (13/08)

L’équipe en forme du moment. Pas de doute, les Suns de Devin Booker sont en plein boom. Est-ce que ça suffira pour accrocher le play-in ? Faut voir car les hommes de Monty Williams partaient de loin, mais ils sont vraiment dans le coup et ça, c’est déjà énorme. Au menu des Cactus, un back-to-back ce mardi contre Philadelphia, qui pourrait bien se ramener avec l’équipe Z. Joel Embiid et Josh Richardson sont effectivement out (en plus de Ben Simmons), tandis que Tobias Harris et Al Horford pourraient suivre. Une belle opportunité pour garder cette surprenante invincibilité, avant de conclure contre Dallas, potentiellement sans ses stars également. Un bilan parfait de 8-0 est donc loin d’être irréaliste, mais les Suns n’ont pas leur destin entre les mains. Ils auront en effet besoin d’une défaite de Portland ou de deux revers de Memphis pour participer au play-in.

11- San Antonio Spurs

Bilan : 31-38 (4-2 dans la bulle)

Matchs restants : Houston (11/08), Utah (13/08)

Les Spurs, toujours là pour tenter de continuer leur incroyable série de qualifications en Playoffs. Mais s’ils sont encore en vie, les hommes de Gregg Popovich auront besoin que les planètes s’alignent pour espérer jouer au basket ce week-end. Déjà, ça serait une très bonne idée de gagner les deux matchs car dans le cas contraire, il faudrait que les concurrents se plantent de façon assez phénoménale pour que les Spurs se qualifient pour le play-in. Au programme de San Antonio, il y a Houston et Utah. Si le Jazz termine sa saison en roue libre, les Rockets de James Harden sont bien plus sérieux et ça risque d’être compliqué de les taper. Cependant, on a appris à ne jamais sous-estimer les Éperons alors on va quand même envisager un bilan de 2-0. Dans ce cas-là, les Spurs auront besoin d’une défaite de Phoenix et Portland pour leur passer devant, ou alors de deux revers de Memphis associés à une défaite de Phoenix ou Portland. Tendax.

C’est bon, vous avez toutes les données nécessaires pour vivre à fond les matchs de ce mardi. On se donne rendez-vous demain pour faire un dernier point avant la photo-finish, qui nous réserve probablement un scénario épique.

Source texte : The Athletic