Facilement dominés par les Mavericks lors du Game 3, les Clippers se retrouvent au pied du mur, avec la crainte d’être menés 3-1 avant de revenir à la maison. Pour éviter ce scénario catastrophe, il va falloir que les leaders tirent tous dans la même direction ce soir (à 21h30). Mais en sont-ils capables ?

Le contexte :

Malgré l’avantage du terrain grâce à leur 4ème place, les Clippers sont en train de déchanter sévèrement face aux Mavericks. Après un Game 1 très solide, les angelinos ont commencé à balbutier leur basket. Si le second match a été perdu de peu, le Game 3 n’a pas laissé de doute sur la dynamique du moment entre les deux équipes. Les Mavs exploitent au mieux les failles des Clippers (notamment dans la raquette) et ceux-ci ont de plus en plus de mal à trouver les réponses pour contre-attaquer. Il va pourtant falloir réagir et vite, car une sortie brutale au premier tour pourrait faire des dégâts au sein de la franchise.

Le joueur à suivre : Luka Doncic

Touché au genou lors du Game 3, Luka Doncic a pu finir le match mais on a quand même senti qu’il était gêné dans son jeu. Plus de shoot de loin, moins de drive et beaucoup plus de maladresse que lors des deux premiers matchs. Heureusement, Lulu reste un passeur létal, et Dereck Lively a pu se régaler avec ses caviars sur pick and roll. Annoncé incertain pour le Game 4 à cause de douleurs au genou, Doncic devrait pouvoir tenir sa place mais il sera intéressant de voir s’il est capable d’impacter autant en serrant les dents.

La grosse question : Kawhi Leonard est-il vraiment en état de jouer ?

On n’est pas médecin mais rien qu’à voir Kawhi Leonard sur le terrain, on sent que quelque chose ne va pas chez le Klaw. On se disait qu’il s’agissait d’un problème de rythme après le Game 2 mais la copie rendue par le double MVP des Finales lors de la manche suivante n’a en rien rassuré. Le joueur a ensuite confirmé qu’il avait toujours mal au genou. L’ailier a été listé comme “incertain” pour la rencontre de ce soir. Si L.A. dispose de plusieurs joueurs majeurs au sein de son effectif, Kawhi reste néanmoins la figure de proue du voilier. Comme souvent chez les Clippers, les mauvaises nouvelles tombent au pire des moments.

Le facteur X : Russell Westbrook, ange ou démon ?

Si on devait retenir un visage du Game 3, ce serait celui de Russell Westbrook. D’abord précieux en défense sur Luka Doncic, Brodie est progressivement sorti de son match. Très tendu, coupable de mauvais gestes, l’ancien MVP s’est pris la tête avec plusieurs joueurs des Mavericks tout en invectivant le public, avant finalement d’être expulsé pour un beef avec P.J. Washington. À côté de ça, on ne peut pas vraiment dire que le joueur ait beaucoup pesé sur la rencontre, finissant avec 1 point et 0/7 au tir en 19 minutes… Excellent en régulière dans ce rôle de dynamiteur du banc, Westbrook a un rôle clef dans la forme des Clippers, mais il faudra montrer son meilleur visage ce soir.