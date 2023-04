Menés 2-1 dans leur série face aux Suns, les Clippers vont essayer d’égaliser à Los Angeles ce soir dans le Game 4 (21h30) avant de repartir en Arizona. Problème : Kawhi Leonard sera encore une fois absent, tout comme Paul George bien évidemment. Ça sent le sapin pour l’équipe de la Cité des Anges…

Le résumé du Game 3

Vous vous rappelez quand les Clippers étaient plein d’espoirs après leur victoire du Game 1 à Phoenix ? Kawhi Leonard était en mode 2019, Russell Westbrook s’était montré décisif, Los Angeles venait de récupérer l’avantage du terrain dans la série, et tout d’un coup le doute se retrouvait du côté des Suns.

C’était il y a exactement six jours.

Nous sommes aujourd’hui le samedi 22 avril 2023, et le pire qui pouvait arriver est arrivé pour les Clippers : deux défaites de suite, et surtout un Kawhi Leonard indisponible à cause d’une entorse au genou.

On ne veut pas enterrer les Clippers alors qu’ils sont encore vivants, mais comment imaginer autre chose qu’une défaite ce soir dans le Game 4, et une élimination prématurée au premier tour des Playoffs ? Oui, la bande de Tyronn Lue va se battre, elle qui a souvent montré une grande résilience en l’absence de ses superstars. Mais à un moment donné, sans Kawhi et sans Paul George, ça devient compliqué de battre un adversaire qui possède dans ses rangs Kevin Durant, Chris Paul, Deandre Ayton et surtout un Devin Booker en mode killer.

L’arrière All-Star des Suns a planté… 83 points en deux matchs, tout en apportant peut-être sa meilleure défense en carrière. Le mec est tout simplement en mission et connaissant le bonhomme, il est plutôt du genre sans pitié. Il va vouloir enfoncer les Clippers dès ce soir alors que ces derniers ont déjà un genou à terre, et finir la série ASAP pour passer à la suite.

Devin Booker followed his 38-point Game 2 with 45 MORE in Game 3 🔥 45 PTS, 6 REB, 3 STL, 18-29 FGM@Suns now lead 2-1 in Round 1… Game 4 of PHX/LAC is Saturday, 3:30 PM ET on TNT. pic.twitter.com/fz6Imhe1dC — NBA (@NBA) April 21, 2023

Peut-être qu’il s’agit d’une conclusion hâtive, mais on ne prend pas trop de risque en disant que 2023 ne sera pas l’année des Clippers.

Le championship project entamé en 2019 par le proprio Steve Ballmer devait permettre à l’autre équipe de Los Angeles d’atteindre les sommets de la NBA. Ça parlait titre, ça comptait prendre le pouvoir à Los Angeles et écrire la plus belle page de l’histoire de la franchise. Depuis, on a surtout eu un enchaînement de blessures et de grosses déceptions, avec seulement une pauvre Finale de Conférence à la clé. Ces Playoffs 2023 viennent aujourd’hui s’ajouter à la liste noire. De quoi se demander si les Clippers pourront un jour réaliser une campagne de Playoffs au complet et dans de bonnes conditions. Juste une fois.

Si vous êtes fan des Clippers et que vous avez les larmes aux yeux en lisant cette preview, sachez qu’on est de tout cœur avec vous. Peu de fanbases ont autant souffert dans l’histoire de la NBA que celle de Los Angeles, et c’est encore pire quand l’espoir était de mise…