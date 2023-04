Après leur défaite inaugurale face au Heat, les Bucks ont tapé du poing sur la table lors du Game 2 à Milwaukee. Tout ça sans Giannis Antetokounmpo, touché au dos. Prochain objectif pour les Daims : prendre les commandes de la série. Et pour l’atteindre, le champion 2021 pourrait voir revenir son Freak.

Le résumé du Game 2

Les Bucks se retrouvaient dans une “Zone Danger” l’autre jour lors de la deuxième manche de leur série face au Heat. Menés 1-0 à la maison sans leur meilleur joueur, voilà le genre de situation plutôt inconfortable qui peut vite se transformer en situation d’urgence. Mais Milwaukee a prouvé une fois de plus que son collectif est ultra solide, même sans Giannis Antetokounmpo.

Portés par une adresse extérieure tout simplement historique, les hommes de Mike Budenholzer ont écrasé Miami pour égaliser dans la série 1-1. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, ils pourraient récupérer Giannis cette nuit pour le Game 3 à Miami.

Giannis packed like this to Miami. Expect him to play in game 3 and 4😂 pic.twitter.com/jPKqP3fwHQ — Freakymamba (@Freakymamba03) April 22, 2023

Officiellement listé comme incertain, le Greek Freak voulait déjà jouer le Game 2 si l’on en croit The Athletic. Les Bucks ont néanmoins préféré ne pas prendre de risque concernant leur superstar, mais c’est un signe positif pour Milwaukee. Par contre, Giannis s’est limité à de l’entraînement individuel vendredi et possède toujours quelques douleurs au niveau de son dos. Suspense donc concernant sa participation au match de ce samedi.

“Il fait tout ce qu’il peut pour se rendre disponible et jouer. On va continuer de le surveiller vendredi et samedi, et voir où il en est. La réalité, c’est qu’il jouera quand il sera prêt. Même si ce sont les Playoffs et que c’est difficile d’aller contre votre nature, votre dos ne fait pas la différence entre un match en décembre et les Playoffs. On va le protéger quoi qu’il arrive, et penser à sa santé, son avenir, sa carrière.” – Le coach des Bucks Mike Budenholzer

Avec sa victoire du Game 2, Milwaukee s’est donné un peu d’air et donc plus de flexibilité dans la gestion du cas Giannis. Même si Coach Bud assure que le scénario de la série n’a aucun impact sur la date de retour du Freak, on imagine que ce discours est plus facile à prononcer avec deux équipes à égalité 1-1, que si les Bucks étaient dos au mur 2-0 avant de jouer deux matchs à Miami.

Giannis ou pas, à 100% ou pas, les champions 2021 ont en tout cas les arguments pour enchaîner un second succès d’affilée. La profondeur du groupe, la présence du trio Jrue Holiday – Khris Middleton – Brook Lopez, l’absence de Tyler Herro en face… voilà autant de raisons d’être optimistes pour les Daims en amont du Game 3 en Floride. Côté Miami, cette troisième manche représente peut-être la meilleure opportunité pour remettre un coup de pression sur les Bucks à travers une victoire, au Heat de la saisir car ensuite le Freak devrait logiquement être rétabli.

Allez, on se donne rendez-vous à 1h30 du matin du côté de Sud Plage, pour ce match de beach basket qui dictera la dynamique du reste de la série.