Cette nuit les Bucks ont humilié le Heat, même si le score peut laisser penser à un match à peu près serré. En plus de ça, les Daims ont explosé quelques records, et le tout sans leur meilleur joueur, Giannis Antetokounmpo. La perf est XXL.

Dans un Game 2 où la défaite était interdite pour Milwaukee, les Bucks ont fait comprendre qu’ils étaient présents, et avec la manière. Sans Giannis, les Daims ont fait péter une soirée record. D’abord au scoring, puisque les daims ont inscrit 81 points à la mi-temps, battant le high score all-time de la franchise. Pour ce faire, cela est passé par un bombardement à 3-points plus vu en Playoffs depuis… eux-même en 2021 contre… le Heat pour… un Game 2. Le hasard parfois fait bien les choses. Milwaukee fait évoluer son record à 3-points en Playoffs de 22 à 25 missiles du parking. Plutôt violent, et tous ces records de points ont été réalisés de la manière la plus collective qui soit avec sept joueurs qui terminent le match avec minimum 13 points.

The Bucks’ 81 first-half points are a new franchise playoff high for the first half. 📸 @PicknSaveStores Pic of the Game pic.twitter.com/ZpEqdBXpao — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 20, 2023

The Bucks have buried a new playoff record 23 made three-pointers in a game. The previous record (22) was also in Game 2 of the 2021 NBA Playoffs vs. the Heat. pic.twitter.com/M3GOAcT2vV — Milwaukee Bucks (@Bucks) April 20, 2023

Si les Bucks ont pu inquiéter après leur défaite au Game 1, les voilà qui rassurent tout le monde… sauf le Heat et leur fan. S’ils arrivent à envoyer ce genre de performance sans leur franchise player, quelle genre de sauce peut-on imaginer avec lui ? Ce week-end et en début de semaine prochaine, on part pour deux matchs à South Beach et attention à ce que les Daims ne viennent pas tout retourner là-bas. La star grecque était listée questionable pour le Game 2, donc un retour avant la fin de la série ne semble pas si improbable. Bonjour les dégâts si le Greek Freak venait à revenir pour se venger de la blessure subie, car son courroux pourrait être cataclysmique.

Après ce Game 2, on se dit que la série risque de ne pas durer très longtemps. Milwaukee à l’air de ne plus vouloir perdre de temps avec ce premier tour et leurs ambitions se trouvent beaucoup plus haut dans la compétition. Mieux vaut être frais physiquement pour la suite des Playoffs mais attention, n’oubliez pas non plus que le Heat a toujours… l’avantage du terrain.