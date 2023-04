Cette nuit Jamal Murray a activé le mode Playoffs, ce mode que l’on avait découvert dans la bulle en 2020. Résultat ? 40 points dans la bouche des Wolves, une victoire assurée et une série parfaitement démarrée.

On le sait depuis trois ans, quand Jamal Murray sent l’odeur des Playoffs il se transforme en un autre joueur, bien meilleur encore. Et cette règle s’est vérifiée cette nuit lors du Game 2 face aux Wolves avec une masterclass à 40 points qui offre la victoire et le 2-0 aux siens. Cette perf est déjà la neuvième du genre dans la carrière de JM, et la cinquième… en Playoffs ! Il dépasse d’ailleurs Alex English et devient le joueur de Denver ayant le plus grand nombre de matchs à 40 points ou plus des Nuggets. Ça vous place le bonhomme. En après match, son coach Michael Malone l’a évidemment félicité pour ce grand match.

“Nos fans sont formidables. Ils ont juste récompensé et reconnu l’effort qu’il a fourni. Il a laissé une partie de lui sur le terrain ce soir. Pendant 39 minutes, il a eu un impact sur tous les plans. Une performance passionnée et sincère.”

Jamal Murray dropped a 40-piece nugget in Game 2 💰 He now has more 40-point playoff games (5) than regular-season (4). The third player in NBA history to have such. pic.twitter.com/IDQrV0vAXb — SportsCenter (@SportsCenter) April 20, 2023

Grâce à lui, Nikola Jokic peut se reposer sur un vrai lieutenant tout en continuant de créer des clubs improbables. Avec cette rencontre, la théorie selon laquelle Jamal Murray est meilleur en Playoffs qu’en saison régulière prend de l’ampleur et surtout se confirme, et les Nuggets auront en tout cas bien besoin de lui à ce niveau pour espérer quelque chose de solide sur cette postseason. Désormais pour Denver, c’est direction Minnesota et le Target Center pour tenter de mettre rapidement un terme à ce premier tour, histoire de se préserver pour la suite.

Jamal Murray continue d’impressionner en Playoffs. Lorsque le mois d’avril arrive, JM passe en mode vénère et pas grand monde ne peut l’arrêter. Et apparemment pas les Wolves .