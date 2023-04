Alors qu’ils avaient une occasion en or de doubler la mise en l’absence de Ja Morant, les Lakers ont raté le coche cette nuit, eux qui sont tombés sur le score de 103-93 face aux Grizzlies lors du Game 2. Symbole du manque d’entrain des Angelinos : Anthony Davis, limité à seulement 13 points en 14 tirs.

Nous sommes au milieu du deuxième quart-temps. Les Lakers sont menés 43-32 par des Grizzlies bien plus tranchants. Anthony Davis reçoit le ballon des mains de LeBron James, et parvient à contourner son défenseur Dillon Brooks pour s’ouvrir le chemin du panier. Et puis…

IT’S A BLOCK PARTY IN MEMPHIS. JOHN KONCHAR’S TURN. 📺: TNT | Game 2 | LAL Leads 1-0 pic.twitter.com/6ylUyvCze7 — NBA (@NBA) April 20, 2023

Non, vous ne rêvez pas. John Konchar a bien bloqué une tentative de dunk d’AD malgré ses 12 centimètres de moins. S’il y a bien une action qui résume la soirée compliquée du monosourcil, c’est celle-là.

Anthony Davis a terminé avec seulement 13 points au compteur dans le Game 2, à 4/14 au tir (1/1 à 3-points) et 4/4 aux lancers-francs. 13 points, c’est neuf de moins que… Xavier Tillman, pivot remplaçant des Grizzlies devenu titulaire en l’absence de Steven Adams et Brandon Clarke. Bref, une performance offensive indigne pour la superstar des Lakers, qu’on attend au taquet dans cette série au vu des forfaits qui affaiblissent grandement la raquette de Memphis.

“Bien évidemment, je peux être meilleur. On ne peut pas gagner si je joue comme ça. J’aime les shoots que j’ai pris. Je les ai simplement ratés. Il y a eu beaucoup de tirs près du panier que je mets habituellement. Il faut passer à autre chose et se préparer pour samedi.” – Anthony Davis, après le match

Si AD a encore lâché des dingueries en défense (5 contres), en particulier en première mi-temps, les Lakers ont besoin de ses 25 points minimum en attaque pour évoluer à leur top niveau. Mais encore plus que sa faible production offensive, c’est aussi son nombre peu élevé de tirs qui interroge : 14 tentatives seulement en 38 minutes, c’est à peine deux de plus qu’Austin Reaves et Rui Hachimura hier. Certes, ces deux-là étaient en mode Shaq et Kobe au Game 1, mais on imagine que ce n’est pas vraiment le plan de jeu du coach des Lakers Darvin Ham.

“La défense de Memphis a fait un bon boulot pour l’empêcher d’avoir le ballon, elle lui a rendu la vie difficile pour attraper le ballon. Elle a réussi à le faire sortir de ses zones de confort et à blinder la raquette.” – Darvin Ham, en conférence de presse

Quand une superstar du niveau d’AD est limitée à seulement 13 points, la défense adverse a forcément fait un gros boulot, et il faut donner du crédit aux Grizzlies pour leur dureté, leur résilience, et leur capacité à perturber Davis tout au long de la rencontre. Entre prises à deux, impact physique et discipline défensive, les hommes de Taylor Jenkins ont fait tout ce qu’il fallait. Mais impossible également de ne pas mentionner le manque d’agressivité d’Anthony Davis sur cette rencontre, lui qui n’a jamais vraiment donné l’impression de pouvoir take over.

Puzzling how Anthony Davis has games he’s ultra aggressive on offense then games like tonight he’s contact adverse or doesn’t even seek shots. Only 14 attempts isn’t enough in the postseason. pic.twitter.com/HDwC7RynOx — Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 20, 2023

Vous l’avez compris, on attend beaucoup mieux d’AD. On va même plus loin : il vaudrait mieux que Davis réenclenche le mode MVP si les Lakers ne veulent pas perdre le contrôle de la série. Les Angelinos ont rempli leur mission, à savoir prendre minimum un match à Memphis, mais les Grizzlies ne sont pas du genre à faire des cadeaux. Avec ou sans Ja Morant d’ailleurs.

Source déclarations : ESPN