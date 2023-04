Que valent les Warriors sans Draymond Green ? Spoiler, c’est pas fameux

Suspendu pour le Game 3 de la série du premier tour entre les Warriors et les Kings, Draymond Green manquera beaucoup à l’équipe de Steve Kerr ce soir. L’histoire nous a en effet appris que Golden State pouvait vraiment galérer sans son leader émotionnel. Sachant que le champion en titre est mené 2-0 par Sacramento, ça tombe plutôt mal…

Draymond Green n’aurait pas pu trouver pire moment pour se faire suspendre. Que la sanction de la NBA soit justifiée ou pas, la réalité c’est que les Warriors devront faire sans l’une de leurs pièces maîtresses dans un véritable must-win game ce soir à San Francisco. Pour rappel, jamais les Dubs de l’ère Stephen Curry n’avaient été menés 2-0 dans une série, et jamais une équipe n’a réussi à renverser un déficit de 3-0 dans toute l’histoire des Playoffs. Ils sont donc plus que jamais dos au mur.

Breaking: Draymond Green has been suspended one game without pay for stepping on the chest of Domantas Sabonis, the NBA announced. pic.twitter.com/FzllzhyRl2 — ESPN (@espn) April 19, 2023

Ce jeudi, Draymond ratera seulement son deuxième match de Playoffs en carrière. On se souvient tous du premier : c’était le Game 5 des Finales NBA 2016 entre les Warriors et les Cavaliers, également à cause d’une suspension. Une suspension qui a précipité la chute de Golden State, en tête 3-1 dans la série avant de tomber 4-3 face à la bande de LeBron James et Kyrie Irving.

Mais si Draymond Green n’a manqué qu’un seul match de PO en carrière, il en a raté pas mal en saison régulière ces deux dernières années. 36 au total au cours de la campagne 2021-22, neuf en 2022-23. Le bilan des Warriors sur ces 45 matchs ? Seulement 22 victoires pour 23 défaites, contre un bilan de 75-44 avec Green sur le parquet lors de ces deux saisons.

Traduction : les Warriors sans Draymond, ce ne sont pas vraiment les Warriors.

“Je l’ai dit à plusieurs reprises. On n’aurait pas gagné le moindre titre sans Draymond Green. C’est la vérité. Il a plusieurs fois franchi la limite au fil des années, ça en fait partie. Mais on va se battre pour Draymond, et c’est quelqu’un aux côtés de qui vous voulez vous battre tous les jours.” – Le coach des Warriors Steve Kerr, avant le Game 3

Les mots de Steve Kerr suffisent à résumer l’importance de Draymond Green dans le succès de Golden State. Défensivement, c’est lui qui dirige tout le monde, c’est lui qui se retrouve au cœur du système défensif de GS grâce à sa polyvalence et son QI basket. Offensivement, c’est lui qui aide à faciliter les choses pour Stephen Curry, Klay Thompson et Cie à travers sa science du jeu et ses qualités de playmaker. Émotionnellement, c’est lui qui booste les Warriors (et qui, à de rares occasions, les plombe) à travers son intensité, sa grande bouche et son leadership.

Tout ça, le champion en titre devra faire sans ce soir face aux Kings.

Les Warriors peuvent-ils sortir la tête de l’eau devant leur public sans Draymond ? Pas sûr. Les Kings vont-ils profiter à fond de son absence pour enfoncer Golden State ? Possible. Il faudra attendre 4h du matin pour avoir un début de réponse à ces questions.

Une chose semble néanmoins certaine : Draymond Green va manquer aux siens d’une manière ou d’une autre, dans le match le plus important de la saison pour les Warriors.