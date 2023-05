Auteur de 50 points dans la victoire des Warriors sur Sacramento lors du Game 7 de la série, Stephen Curry a porté Golden State vers les demi-finales de la Conférence Ouest. Mais ce ne sont pas uniquement ses exploits sur le parquet du Golden 1 Center qui a galvanisé ses troupes, c’est aussi son speech la veille du match, au Chase Center. Ses coéquipiers racontent.

Chez nous, dans l’hexagone, on se souviendra pour toujours du speech de Tony Parker à la mi-temps de France – Espagne en demi-finale de l’EuroBasket 2013. Dans la Baie de San Francisco, celui de Stephen Curry avant le Game 7 à Sacramento dimanche restera également dans la légende.

Contrairement à TP, il n’y a aucune vidéo pour retracer le discours de Steph. Mais grâce à Marcus Thompson II et Shams Charania de The Athletic, on peut se faire une idée des mots prononcés par Curry, et donc du message envoyé par le meilleur shooteur de l’histoire à son équipe la veille du match le plus important de la saison.

How did Steph Curry save the Warriors’ season before Game 7 even began? With what a few of his teammates called the greatest speech of his career.@ShamsCharania and @ThompsonScribe explain: https://t.co/otgbOpVYlf pic.twitter.com/jTqX5Ftvgy — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 1, 2023

Nous sommes le samedi 29 avril.

Les Warriors restent sur une terrible défaite face aux Kings à la maison, dans un match où ils ont été surclassés dans tous les compartiments du jeu alors qu’ils avaient la possibilité de décrocher leur qualification pour le prochain tour des Playoffs. Le genre de scénario qui empêche littéralement Stephen Curry de dormir – il a échangé des SMS avec Draymond Green à 4h du matin après le match – mais qui surtout nourrit encore un peu plus son feu intérieur. Alors ce jour-là, Curry décide de prendre la parole devant tout le groupe.

La scène se déroule à l’intérieur du Chase Center, au neuvième étage, dans une salle de réception qui accueille parfois des mariages. Mais Steph n’est pas là pour parler d’amour, ni pour admirer la magnifique vue sur la Baie de San Francisco. Il est là pour rappeler à tout le monde l’importance du moment. Et la nécessité de voir chaque membre du groupe tirer dans le même sens pour relever le challenge nommé “Sacramento Kings”.

“Selon plusieurs sources, Curry a dit aux membres de l’équipe qu’il croyait en eux, qu’ils possédaient ce qu’il fallait pour gagner. Il a demandé leur confiance en retour. Il a promis aux membres de l’équipe qu’il leur offrirait la victoire si tout le monde se sentait concerné. Il a demandé à tous les joueurs de mettre de côté leurs sentiments – ce qui dans le vestiaire a été perçu comme un message direct à Jordan Poole, Jonathan Kuminga et d’autres joueurs pouvant être frustrés par leur temps de jeu ou leur rôle – pour se concentrer sur la mission collective. N’importe qui voulant rester dans ses émotions, ou qui était prêt à aller en vacances, a été prié de rester à la maison et de ne pas monter dans le bus pour Sacramento. Mais tout le monde est monté dans le bus.” – The Athletic

Tout le monde est monté dans le bus pour s’engager auprès de Stephen Curry. Et la suite, on la connaît.

Pas vraiment du genre à faire des grands discours, Curry sait néanmoins que ses mots pèsent lourd quand il prend la parole. Car si Draymond Green est souvent considéré comme le leader émotionnel des Warriors, Steph est évidemment le meilleur joueur de l’équipe et celui qui inspire tout le monde. Non seulement à travers sa greatness, mais aussi sa capacité à se connecter avec les autres. Et la veille du Game 7, la légende de Golden State a senti que le moment était venu de prendre la parole pour galvaniser ses troupes. Effet garanti.

Gary Payton II : “Quand il parle, tout le monde écoute. Car il est souvent silencieux et laisse son jeu parler pour lui. Mais il a dit ce qu’il avait à dire, car il savait dans quel type de vibe on était.”

Jordan Poole : “Il a ce petit truc en plus que possèdent tous les grands. Mamba Mentality, tout ça, Steph le possède. C’est ce qui le rend spécial. Peut-être que son approche est un peu différente que d’autres gars, mais on sait que c’est un tueur. Tout le monde sait que c’est un tueur.”

Andrew Wiggins : “Cela m’a donné des frissons. Le numéro 30, il est différent, mec.”

Draymond Green : “C’était soit on s’écroule, soit on se surpasse. Une fois qu’il a fait ça (son speech, ndlr.), on ne pouvait que se surpasser. Il a galvanisé tout le monde.”

Considéré comme le meilleur shooteur de l’histoire et parfois placé dans le Top-15 all-time voire mieux, Stephen Curry est également un leader extraordinaire. Un leader qui guide d’abord par l’exemple, mais qui possède aussi une intelligence émotionnelle rare et cette capacité à tirer le meilleur de chacun.

Ce qu’il vient de faire avant et pendant le Game 7 à Sacramento en est la preuve ultime.

Source texte : The Athletic