Entre l’ouverture de la série Knicks – Heat et le dénouement de Kings – Warriors, la soirée de dimanche promettait des grands moments de basket. Cela n’a pas raté, Stephen Curry marquant l’histoire des Games 7 et Miami volant déjà l’avantage du terrain à New York.

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Knicks – Heat : 101-108 (les stats)

Kings – Warriors : 100-120 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

STEPH CURRY’S 50-POINT GAME 7.

STEPH CURRY'S 50-POINT GAME 7.

EVERY SINGLE POINT.#PLAYOFFMODE

# LE TOP PICK EN TTFL :

Best picks en #TTFL cette nuit : – Stephen Curry : 63 pts

– Jimmy Butler : 46 pts

– Kevon Looney : 40 pts#NBA pic.twitter.com/QKFrEcj3XC — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 1, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Knicks – Heat : 0-1

: 0-1 Kings – Warriors : 3-4

: 3-4 Nuggets – Suns : 1-0

– Suns : 1-0 Celtics – Sixers : 0-0