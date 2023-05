Les réactions des joueurs NBA après la perf’ légendaire de Stephen Curry

Dimanche soir, Stephen Curry a prouvé une nouvelle fois qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de l’histoire : 50 points face aux Kings, record all-time dans un Game 7, que dire de plus ? On va laisser parler les joueurs NBA, qui ont beaucoup réagi sur Twitter devant la dernière dinguerie du Chef.

Legendary 30. 50 pieces — Kevin Durant (@KDTrey5) April 30, 2023

“Légendaire 30 (numéro de Curry, ndlr.). Un match à 50 points.”

Unreal Performance. Steph Different🫡 — Trae Young (@TheTraeYoung) April 30, 2023

“Une performance irréelle. Steph est différent.”

Chef Curry a bad man!! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) April 30, 2023

“Chef Curry est un mauvais garçon!!”

Steph is insaneeeee — Kristaps Porzingis (@kporzee) April 30, 2023

“Steph est incroyableeee”

Steph Curry you filthy animal lol… he just packed up a very good team … in a very tough building 🫡 — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 30, 2023

“Steph Curry t’es un animal très sale lol… il a juste remballé une très bonne équipe… dans une salle où il est très difficile de gagner.”

Even a hater like myself have to just sit back and applaud the GREATNESS of Steph Curry!!! God Bless America. — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) April 30, 2023

“Même un hater comme moi a dû s’asseoir pour applaudir la GRANDEUR de Steph Curry!!! Que Dieu bénisse l’Amérique.”

What is Steph on goddamn — Wemby (@vicw_32) April 30, 2023

“Il tourne à quoi Steph, mon dieu.”

Steph, 🫶! Amazing. — Manu Ginobili (@manuginobili) April 30, 2023

“Steph, incroyable.”

50 piece in Game 7. Respect @StephenCurry30 🫡 — Damion Lee (@Dami0nLee) April 30, 2023

“50 points dans un Game 7. Respect Stephen Curry.”

Steph is on one rn holyyyy — kuz (@kylekuzma) April 30, 2023

“Steph est sur une sacrée lancée.”