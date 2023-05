La qualification des Warriors a déjà validé ce soir quelques records, notamment pour Stephen Curry. Mais elle complète également le loto gagnant… qu’aucune autre campagne de Playoffs n’avait réussi à compléter jusque-là. En effet, pour la première fois, les places 1 à 8 de saison régulière sont représentées en demi-finale.

Parfois le hasard fait bien les choses, et parfois il met du temps avant de réussir à le faire. Pour la stat WTF du jour, il aura donc fallu attendre 76 ans, soit l’entièreté de l’existence de la NBA. Grâce à la victoire des Warriors face aux Kings, toutes les places qualificatives de saison régulière sont donc représentées en demi-finale de Conférence. Pour faire plus simple, parmi les huit spots que les demi-finales de Conf offrent, on retrouve huit équipes à un classement différent. Les Nuggets ont fini premiers, les Celtics deuxièmes, les Sixers troisièmes, les Suns quatrièmes, les Knicks cinquièmes, les Warriors sixièmes, les Lakers septièmes et le Heat huitième. Et cette suite magique qui est historique car inédite.

Across the two conferences, the NBA Conference Semifinals have one of every seed (1 through 8) for the first time since the 16-team playoff format was implemented for the 1983-84 season. pic.twitter.com/u58QOohi6S — NBA Communications (@NBAPR) April 30, 2023

Une stat qui montre bien l’imprévisibilité de ces Playoffs. Les upsets pleuvent avec la moitié des favoris sur le papier qui ne sont déjà plus dans la course (Bucks, Grizzlies, Kings et Cavaliers), et certains de ces chokes sont de réelles surprises, Milwaukee par exemple qui faisait partie des favoris au titre.

La NBA c’est du sport, mais la NBA c’est également un incroyable spectacle, des moments forts, et les Playoffs 2023 nous en ont déjà offert pas mal alors qu’on en est encore qu’au début. De 1 à 8 tout le monde s’éclate, “favori” est un terme de papier qui explose sitôt sur le parquet et c’est tout ce qu’on aime en avril, mai et juin.