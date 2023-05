En s’imposant chez les Kings lors du Game 7 dimanche soir, les Warriors ont décroché leur ticket pour les demi-finales de Conférence Ouest, où ils retrouveront les Lakers déjà qualifiés depuis hier. Par ici le programme complet de la série.

*Si nécessaire

Here is the official schedule for Warriors-Lakers: pic.twitter.com/xVPCt8CUwR

— Jovan Buha (@jovanbuha) April 30, 2023