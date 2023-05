Incroyable série, incroyable saison, incroyables émotions, incroyable équipe. A très vite messieurs, vous nous manquez déjà.

Si certaines des franchises éliminées au premier tour (on ne dit pas les noms pour ne pas froisser les Cavs, les Bucks ou les Grizzlies) avaient clairement d’autres ambitions et ont pu générer ainsi de la frustration chez leurs fans, ce ne doit absolument pas être le cas pour la fanbase des Kings, qui peut être fière de son équipe et qui ne s’y est d’ailleurs pas trompée en chantant jusqu’au buzzer malgré le blow-out final ayant tué tout suspense au moins 5 bonnes minutes avant la fin.

Ce soir les Kings ont perdu, pour la deuxième fois de suite chez eux, dans leur repaire, là où le bruit se ressent autant qu’il s’entend. Ils ont perdu mais ne doivent pas rougir car ils ont 1) perdu contre le champion en titre et un Stephen Curry en état de grâce et 2) perdu après avoir littéralement tout donné en sept matchs, avec un meneur au doigt cassé et un intérieur au sternum piétiné. Beaucoup à dire évidemment sur ce Game 7, sur ce Game 5, ça reste des matchs de basket avec leurs imperfections, mais au global les Kings nous auront tellement éberlué (enjaillé pour les vieux) en 2023 qu’on a envie de tout leur pardonner, d’allumer la lumière violette avec eux chaque soir jusqu’à la reprise.

Quelle saison des Kings. Tout. Les joueurs, Light the Beam, le coaching staff, les fans. Vous étiez la Darling de la NBA. 💜💜💜 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2023

48 victoires, une troisième place à l’Ouest et le retour en Playoffs, 17 ans plus tard. Deux All-Stars, un rookie qui ira très loin, un Coach de l’année, un Malik Monk pas loin d’en être le meilleur remplaçant, et la sensation parfois bateau mais ici carrément ressentie… d’un groupe qui vit bien, qu’on a envie de suivre.

Incroyable série, incroyable saison, incroyables émotions, incroyable équipe. A très vite messieurs, vous nous manquez déjà et, une dernière fois, please : LIGHT THE BEAM ! LIGHT THE BEAM ! LIGHT THE BEAM !