Vous avez raté ce qu’il ne fallait pas raté ? Vous voulez savoir si la voisine a fait une apparition dans le salon ? Eh bien vous n’allez pas tarder à le savoir.

Un Game 7 ça ne se regarde pas, un Game 7 ça se vit. Et ce Game 7 entre les Kings et les Warriors on l’a bel et bien vécu hier soir, on était même des milliers à se demander pourquoi YouTube crashait encore en 2023. Alors on s’est tous retrouvé sur Twitch, le truc des jeunes là, et on a assisté ensemble à la démo, à l’énième démo de Stephen Curry, de ce diable de Stephen Curry. Vous avez raté ça ? Alors foncez, le replay est dispo et on vous jure qu’on a passé un bon moment, meilleur que De’Aaron Fox en tout cas.