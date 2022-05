Dans un match fou qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, les Warriors ont réussi à arracher une victoire déjà cruciale sur le parquet de Memphis en lâchant les big plays qu’il faut dans le money time. Dans le rôle des héros ? Les Splash Brothers, évidemment. S’ils ont déjà été bien plus adroits (14/39 au tir, 8/22 de loin), Stephen Curry et Klay Thompson ont fait la diff’ dans la dernière minute, et des deux côtés du terrain s’il vous plaît.

Ils attendaient ce genre de moments depuis trois longues années. Depuis ces Finales NBA 2019, qui avant le début des Playoffs 2022 représentaient la dernière image des Splash Bros en postseason. Et la dernière image qu’on a d’eux désormais, c’est cette fin de match de folie face aux Grizzlies au FedExForum. 116-114 pour Memphis, une minute à jouer, possession Warriors. Après un premier raté à 3-points de Klay Thompson puis un autre de Stephen Curry suite à un rebond offensif, on se dit que les deux pyromanes ont mal réglé leur sniper pour le money time, mais Golden State parvient à récupérer le ballon sur un entre-deux qui finit en touche. La suite ? Elle a de quoi rappeler énormément de bons souvenirs aux fans des Warriors. Sur la remise en jeu près du corner droit, Jordan Poole trouve Klay Thompson, libéré par un écran d’Andrew Wiggins. En retard, Desmond Bane se jette pour tenter de contrer la tentative à venir de l’arrière des Dubs, sauf que ce dernier lâche une feinte de tir de pépère afin de se mettre dans la meilleure position possible pour dégainer : SPLASH ! +1 Warriors, grosse clim dans la salle des Grizzlies, moment énorme pour Klay qui a bataillé pendant deux ans et demi pour vivre justement ce genre d’émotion.

LE TROIS POINTS GIGA CLUTCH DE KLAY THOMPSON 🔥🔥🔥pic.twitter.com/Hrx8HR5UsE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2022

Cependant, pas le temps de célébrer pour Golden State, y’a un gros stop défensif à effectuer pour valider la win. Et là, c’est son frérot du backcourt qui va step-up en défense face à Ja Morant, lui qui pensait pouvoir profiter de son match-up avec Steph Curry après avoir provoqué un switch pour éviter de se retrouver contre Gary Payton II. Ouais mais nan Ja. Souvent inarrêtable ce dimanche soir, le phénomène se fait bâcher sur son drive par un Steph bien déterminé à lui barrer la route. Et il suffit de regarder la célébration qui suit derrière pour comprendre à quel point Curry voulait montrer au jeunot que son heure n’est pas encore arrivée.

117-116 Golden State, le score en restera là. Klay Thompson se plante certes sur la ligne des lancers-francs en envoyant deux briquasses à 6,7 secondes du buzzer final (oui c’est bien arrivé…), mais il se rattrape derrière en contestant bien en compagnie de Gary Payton II l’ultime tentative de Morant. Les Splash Brothers exultent, le Game 1 est pour Golden State alors que les Warriors ont évolué pendant l’ensemble de la deuxième période sans Draymond Green expulsé. Une win de darons, à l’expérience, et qui forcément nous remémore les belles années de la dynastie Warriors. Cependant, l’heure n’est pas à la nostalgie pour la Dub Nation. Non, car cette version-là de Golden State semble avoir tout ce qu’il faut en stock pour écrire une nouvelle page triomphante dans l’histoire de la franchise. En allant s’imposer sur le parquet des Grizzlies dès le Game 1 malgré la très grosse perf du duo Ja Morant – Jaren Jackson Jr. (67 points à eux deux), les Dubs ont déjà repris l’avantage du terrain dans la série et les jeunes Grizzlies devront montrer des ressources très sérieuses pour aller les bouger dans la Baie. Rien n’est joué bien évidemment, mais ces Warriors sont vraiment legit !

Grosse win de Golden State avec des Splash Brothers qui step-up au bon moment, tiens il nous rappelle quelque chose ce refrain. En tout cas, qu’on soit fan des Warriors ou pas, qu’est-ce que ça fait plaisir de revoir le meilleur duo de snipers all-time faire des dingueries. Clairement, ça nous avait bien manqué.