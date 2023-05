Après un Game 1 plutôt orienté attaque, on devrait pour cette demi-finale de Conférence avoir un Game 2… plutôt orienté attaque. Denver a mis d’entrée la pression avec un Jamal Murray de gala ? Réaction de Phoenix attendue dès ce soir. Rdv à 4h !

Après un Game 1 clairement dominé par les Nuggets : les Suns sont prévenus de ce qui les attend. Avec un Jamal Murray en tête du peloton nostalgique de Mickey (34 points), Aaron Gordon qui finit à 9/13 aux tirs et un Bruce Brown impactant en sortie de banc, Denver a réussi son premier gros test en prouvant la profondeur de son effectif. Défensivement on a vu du Kentavious Caldwell-Pope faire des bons close-outs et bien défendre côté faible ; ainsi que le rookie Christian Braun qui a volé quelques ballons à Kevin Durant. Victoire d’autant plus rassurante avec un Nikola Jokic en dessous de ses standards en termes d’efficacité au scoring (9/21 au tir).

Côté Suns, c’est plus inquiétant. KD et Booker gèrent – comme d’habitude – la baraque avec 56 points combinés mais cela n’a pas suffi pour répondre aux hommes de Mike Malone. L’attaque est assez peu variée en termes de schémas : beaucoup de création individuelle pour les deux superstars et assez peu de paniers réellement ouverts qui débouchent sur des recherches de décalages. On a un Chris Paul à la baguette qui distille son playmaking en tant qu’initiateur ; mais on retrouve assez peu de paniers créés collectivement qui outrepassent le talent individuel. La preuve en est que – hors du Big 4 (Durant, Booker, Paul, Ayton) – seulement 26 points ont été compilés par les role players : c’est assez peu. Bon, en même temps lorsqu’on voit les cartons de Booker face aux Clippers et le premier quart-temps de KD samedi (15 pions)… on se dit qu’on a du matos. Mais ce Game 1 a illustré les limites de ce modèle offensif. Maintenant à quoi faut-il s’attendre du clan Monty Williams pour ce Game 2 ? Pourquoi ne pas aller bricoler un truc du côté de… Deandre Ayton ? Car on n’a pas encore parlé de Dédé mais il est une menace théorique évidente qui n’a pas encore été exploitée contre ces Nuggets. Allez on se mouille un peu et on propose une piste.

Le Hedge de Denver sur pick-and-roll

Mais qu’est-ce que c’est que ton “Hedge” ? Pas de panique c’est assez simple en réalité. Défendre le pick-and-roll en Hedge signifie que le défenseur du poseur d’écran va monter haut pour défendre le porteur de balle. L’avantage est que ça met une pression défensive assez haute mais l’inconvénient est que ça peut créer des boulevards dans la raquette. C’est précisément ce qui se passe avec la défense de Denver lorsque Deandre Ayton vient poser un écran. Exemple ici avec Jokic qui monte très haut pour aider KCP à défendre Booker mais derrière c’est portes ouvertes pour Dédé :

Devin Booker le rappelle pour réitérer : pourquoi s’en priver ? Le même move avec Okogie libre dans le Dunker Spot et KD ouvert à 3pts : le magnétisme – dû au manque de personnel défensif – est assez délirant. pic.twitter.com/ypsyvYqP4E — Antoine Demaegdt (@AntoineDmgdt) April 30, 2023

Pourquoi ne pas partir sur plus de pick-and-roll avec Ayton ? Peut-être par peur de le responsabiliser autant à la création. Surtout qu’après avoir déroulé sur un écran et reçu la balle, il faut être rapide dans la prise de décision (c’est ce qu’on appelle le Short Roll). Mais ça semble tout de même envisageable pour les Suns : les passes pour ressortir sont facilitées par les aides considérables sur lui, et ça mérite de tenter le coup !

Deandre Ayton pourrait bien être une des réponses à la question “comment résorber cette dépendance aux superstars des Suns”. Si c’est effectivement dans les plans de Monty Williams, il va falloir que le coach des Suns nous ponde des schémas offensifs et que Ayton soit un peu moins soft. Réveil programmé à 4h pour les réponses !