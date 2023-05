Forcément déçus après leur défaite du Game 7 à la maison, les Kings restent néanmoins sur une saison 2022-23 aussi belle qu’inattendue, marquée par une troisième place à l’Ouest et (enfin) un retour en Playoffs. Tout ça, De’Aaron Fox ne veut pas l’oublier malgré le résultat d’hier.

Si on avait dit aux Kings avant le début de saison qu’ils allaient revenir en Playoffs pour la première fois depuis 2006 et pousser le champion en titre jusqu’à un Game 7, ils auraient probablement signé tout de suite.

La défaite face aux Warriors de Stephen Curry ne doit clairement pas faire oublier la big picture. Les Kings ont rempli leur objectif prioritaire qui était de retrouver la postseason, et ont par la même occasion posé les bases d’un bel avenir après de nombreuses années de médiocrité. Une perspective partagée par De’Aaron Fox hier après le Game 7 contre Golden State.

“C’est vraiment une saison sur laquelle on peut construire. Le fait de pouvoir jouer une équipe comme celle-là, pour qui on a beaucoup de respect et qui a tout accompli, c’est vraiment quelque chose sur quoi on peut construire. On a réalisé une bonne saison, on a terminé troisième, on est restés en bonne santé. […] Et je pense qu’on a beaucoup appris durant cette série.”

Entre les bons résultats sur le terrain, l’équilibre collectif trouvé par le nouveau coach Mike Brown, la bonne intégration des recrues, la progression de Fox et surtout cette magnifique communion avec le public de Sacramento, la saison 2022-23 sonne clairement comme celle du renouveau. Et l’expérience de la défaite face aux Warriors, aussi douloureuse soit-elle aujourd’hui, servira forcément aux Kings à l’avenir.

Quelle saison des Kings. Tout. Les joueurs, Light the Beam, le coaching staff, les fans. Vous étiez la Darling de la NBA. 💜💜💜 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 30, 2023

En parlant d’avenir, les Kings vont se retrouver face à un challenge que beaucoup d’équipes peinent à relever. Créer la surprise sur une saison, c’est bien, confirmer pour s’installer durablement dans les hauteurs de l’Ouest, c’est mieux. Et c’est surtout plus dur. Mais avec les belles bases posées cette année, Sacramento a ce qu’il faut pour ne pas être simplement un one-shot.

Le All-Star De’Aaron Fox va devenir encore meilleur, les principaux joueurs de l’équipe (Domantas Sabonis, Kevin Huerter, Malik Monk, Keegan Murray) sont jeunes ou dans la force de l’âge, et on sent qu’il y a vraiment une âme qui se dégage du groupe. Alors bien sûr, il y aura des situations contractuelles à surveiller (Harrison Barnes est agent libre, Sabonis et Monk en dernière année de contrat l’an prochain), mais les joueurs concernés semblent tous vouloir faire partie du projet “Light the Beam” chez les Kings.

“On va beaucoup apprendre de cette expérience. À notre âge, on a beaucoup de basket devant nous. Vous entrez dans votre prime, vous êtes sur le point d’entrer dans vos meilleures années. […] Bien évidemment, vous voulez revenir en Playoffs, et aller plus loin. Mais d’abord, il faudra repasser par la saison régulière, dans le but de revenir en Playoffs en bonne santé.” – De’Aaron Fox

Au final, ce que Sacramento a vraiment réussi à faire cette année, c’est changer – au moins en partie – la culture de la franchise. Le défi était énorme en début de saison, il a été relevé avec brio. De quoi regarder l’avenir avec confiance et ambition.