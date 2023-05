Le début de la deuxième série de demi-finale de la Conférence Est, c’est ce soir ! Les Celtics reçoivent les Sixers à Boston à 1h30, dans un TD Garden qui ne manquera pas l’occasion de faire monter la température. Bien sûr, la présence de Joel Embiid est encore bien incertaine, et cela marquera forcément le destin de cette rencontre.

Il faudra faire honneur à la grandeur historique de cette série. Un Celtics – Sixers, ça ne s’invente pas. Bill Russell, Wilt Chamberlain, puis Larry Bird et Julius Erving. Des légendes absolues de la Grand Ligue ont joué ces matchs, et c’est ce soir à James Harden, Joel Embiid, Jayson Tatum et Jaylen Brown de reprendre ce glorieux flambeau. Dans le texte, les Trèfles ont tout pour gagner cette série : finalistes en titre, saison régulière très correcte… mais premier tour de Playoffs qui ne rassure pas forcément tout le monde. Contre Atlanta, Beantown a montré de la suffisance. De la suffisance qui a coûté un match, l’autre ayant été arraché par le tir de Trae Young.

Et cette question : est-ce que Boston peut aligner plusieurs matchs au top pour mettre les points sur les i et montrer à Philadelphie qui est le patron ? L’interrogation paraît presque stupide, à la lueur de la dernière campagne de Playoffs de Boston. Et pourtant, elle ne l’est plus quand on regarde certaines séquences de jeu proposées contre Atlanta, une équipe bien plus faible sur le papier et dans la réalité. Ce soir, le défi sera ainsi d’autant plus grand : les Sixers ont atomisé Brooklyn en quatre matchs, alors qu’on attendait les Nets plus tranchants. Ils ont tout tenté, mais Philly a géré le boulot avec brio. Même sans Joel Embiid.

De là à se lancer dans des comparaisons entre Nets et Celtics ? Non, on a encore rien pris d’illégal jusqu’ici. Mais les Sixers savent ce qu’ils doivent faire, et ils l’ont montré dans leur série de premier tour. La principale inconnue alors ? Joel Embiid. Nous vous en parlions ce matin : Les Celtics reçoivent les Sixers à Boston, dans un TD Garden qui ne manquera pas l’occasion de faire monter la température. Bien sûr, la présence de Joel Embiid est encore bien incertaine En cause, une entorse du ligament extérieur du genou, provoquée par les Nets. La défense des Celtics sera grandement facilitée sans le géant Camerounais. Vous l’aurez saisi, ça s’annonce très compliqué pour Philly sans son joueur majeur. C’est à ce titre que cyniquement, froidement, les Celtics doivent en profiter. Et montrer à l’Est que le patron réside dans le Massachusetts.

Source : ESPN