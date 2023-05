Absent depuis le Game 4 face aux Nets pour un pépin au genou, la situation de Joel Embiid ne tend pas à l’optimisme du côté de Philadelphie. Shams Charania a en effet révélé hier que sa blessure pourrait être plus grave qu’une petite entorse au niveau du ligament. La présence du pivot des Sixers est compromise ce soir… mais aussi pour le reste de la série.

La tuile. Enfin non, le désastre, soyons clairs de suite. Si les Sixers devaient faire sans Joel Embiid, cette série – si alléchante sur le papier, pour plein de raisons – perdrait l’entièreté de son charme. En cause ? Un bobo au genou, contracté lors du Game 3 face aux Nets. On a l’impression que tout cela fait longtemps, car Embiid a eu plus d’une semaine pour se reposer… et pourtant. À en croire The Athletic, ce qui n’était qu’une petite entorse au niveau du ligament extérieur du genou serait finalement plus grave. À l’heure actuelle, sa participation au premier match est mise en suspens, mais il faut être lucide : si le diagnostic s’avère plus grave que prévu, il risque de manquer bien plus d’une seule partie de panier-ballon.

Sources: The knee injury 76ers star Joel Embiid suffered April 20 is considered to be more serious than a Grade 1 LCL sprain. He is currently doubtful for Game 1 vs. Boston. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 29, 2023

Et déjà – même s’il ne faut pas le faire – l’idée tentante de tirer un nouveau bilan d’une saison des Sixers potentiellement ruinée par une blessure du boss en Playoffs. Est-ce que la franchise ne signifierait pas son ras-le-bol après cela ? L’année passée, la blessure d’Embiid face au Heat avait été déterminante et les 76ers éliminés. Cette année, avec un James Harden revigoré, un PJ Tucker bien dans ses baskets et un Tyrese Maxey capable d’être décisif, Philly sait qu’il y a une fenêtre réelle. Ne reste plus qu’à savoir si cette fenêtre va se refermer en même temps qu’un hypothétique tweet du Woj ou du Shams pour annoncer une absence plus longue. Ce qui serait, donc, un drame pour toute la Pennsylvanie.

