Choc des titans de cette nuit NBA, le duel entre Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo aura attiré tous les projecteurs. Au terme d’une nouvelle prestation majuscule (32 points, 11 rebonds, 8 passes et 3 contres !), c’est le pivot des Sixers qui rafle la victoire.

Pour les stats de ce match, y’a plus qu’à cliquer.

Deux des favoris pour le titre de MVP qui se retrouvent sur le même parquet, c’est forcément annonciateur d’un match qui vaut la peine d’être maté. Pas de temps de chauffe ou de préliminaires, les deux alpha dogs ont bien l’intention d’envoyer un message d’entrée de jeu. Giannis sort le gros crossover sur Joel avec le dunk dans la foulée, son rival lui répond juste après avec un énorme contre pour le renvoyer à ses études. Le décor est posé, le popcorn dans les mains, reste plus qu’à savourer.

Dans ce duel des chefs, c’est tout d’abord le camp du Freak qui montre le meilleur visage. Les Bucks sont bouillants au tir, dominateurs au rebond, Brook Lopez fait un bon boulot pour freiner Jojo, Milwaukee prend logiquement les commandes. Si on s’attend à voir Joel Embiid lancer la charge, le patron des Sixers sur cette première mi-temps s’appelle… Tyrese Maxey. Injouable dans le deuxième acte, le combo guard permet aux siens de rester à proximité des Bucks. Boum ! Même pas le temps de s’enflammer sur le jeunot qu’il doit déjà rejoindre les vestiaires, à cause d’une blessure à la cheville.

Aie aie aie, comment va donc faire Philly pour revenir sans celui qui a porté la cloche sur ses épaules pendant les 24 premières minutes ? Avec le retour du patron à son meilleur niveau pardi ! Joel Embiid monte en température, la défense des Sixers reprend des couleurs, le collectif suit, les Bucks n’arrivent plus à mettre un pied devant l’autre et le match change totalement d’âme. Symbole de cette période compliquée pour Milwaukee, la faillite du Greek Freak sur la ligne des lancers : 4/15 dont 2/8 rien que dans le troisième quart…

Milwaukee est loin d’avoir perdu mais le retour de Embiid après quelques minutes de repos va (encore) tout changer. Au scoring ou à la passe, le pivot est tout simplement partout dans ce money time. Les Bucks tentent de tenir la distance mais avec un Giannis qui ne parvient plus à scorer, c’est trop difficile. Brook Lopez a beau se donner à fond en défense, Jojo est désormais dans sa bulle et rien ne le fait dérailler. Philly place un petit 9-0 au bon moment et Milwaukee ne s’en remettra pas. Victoire Sixers.

Au terme d’un match animé et musclé, Philadelphie et Joel Embiid remportent la victoire face au Milwaukee de Giannis Antetokounmpo. Un nouveau message envoyé par le Camerounais dans la course au MVP ?