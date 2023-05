Celtics – Sixers, c’est LE choc de ces demi-finales de conférence à l’Est. Jayson Tatum, James Harden et Jaylen Brown seront tous là, Joel Embiid est encore incertain pour le début de la série mais devrait probablement venir compléter cette pluie de stars dans une série historique, opposant deux des meilleurs collectifs de la ligue.

Confrontations en saison régulière

Celtics – Sixers : 126 – 117

– Sixers : 126 – 117 Celtics – Sixers : 106 – 99

– Sixers : 106 – 99 Sixers – Celtics : 107 – 110

: 107 – 110 Sixers – Celtics : 103 – 101

Joel Embiid sera-t-il prêt ?

Enorme choc à l’Est avec ce magnifique et iconique Celtics – Sixers. Attendu par le plus grand nombre, cet affrontement historique 21 séries de Playoffs entre les deux franchises, record NBA) aura bien lieu. Les deux équipes ont réussi à éviter les différents upsets que l’on a pu voir notamment dans l’autre partie du tableau pour nous servir un affrontement 5 étoiles. Les Trèfles se sont offerts (plus difficilement que prévu) le scalp des Hawks en six rencontres (4-2) quand Embiid et ses potes ont gentiment sweepé les Nets comme des bonhommes. Plus de repos donc pour Philadelphie qui aura eu droit à dix jours sans compétition à l’heure d’entamer le Game 1 ce soir. Un paramètre non négligeable quand on sait que Boston aura du s’employer pour se sortir du piège des Faucons, la faute à un Trae Young qui a su se mobiliser et prendre deux manches à des C’s parfois un peu suffisants au moment de conclure.

Le premier tour de Playoffs n’a finalement pas donné énormément d’indication sur le niveau réel des deux équipes tant elles possédaient une marge sur leurs adversaires. Aucune des deux n’a été poussée dans ses retranchements même si le money time du game 6 des Celtics a montré que Boston avait toujours l’étoffe d’une grosse équipe, très solide quand il s’agit de gagner. Philly de son côté à maitrisé toutes ses rencontres. Joel Embiid était clairement en mode rodage face aux Nets avant de se blesser au genou et de manquer le Game 4, un bobo très malvenu qui pourrait lui valoir une absence sur ce début de série. Pire timing possible.

Mais Philly a de la ressource dans son roster et James Harden quant à lui devra se vêtir de son plus beau costume. Le barbu, meilleur passeur de la ligue, a définitivement troqué son habit de pistolero ultime pour régaler ses coéquipiers de caviars en tout genre en continuant de scorer mais sur de moins gros volumes. Métronome indispensable au bon fonctionnement de la machine des 76ers, il doit néanmoins trouver – encore – de la constance et de la régularité dans son jeu, dans une série où l’intensité et l’impact défensif vont être décuplés. Et si Embiid est out, Ramesse devra sortir la série de sa vie, sans tour de chauffe. Sur ESPN, les journalistes s’inquiètent d’ailleurs davantage de la constance d’Harden que de la blessure d’Embiid :

Interesting, ⁦@ramonashelburne⁩ Shelburne thinks consistent play from James Harden is a bigger concern than Joel Embiid’s health for round 2 pic.twitter.com/taaP1xcGp3 — DaveEarly (@DavidEarly) April 24, 2023

Côté Trèfles, tout baigne ou presque. Jayson Tatum et Jaylen Brown brillent match après match au cœur d’un collectif totalement en maitrise tant dans son exécution que dans sa confiance. Joe Mazzulla peut néanmoins déplorer les deux manches laissées à Atlanta, par suffisance plus qu’autre chose. Certes Trae Young a claqué un buzzer beater de folie au match 5 pour survivre, mais Boston aurait dû finir le travail ce soir -à au TD Garden, d’autant plus que les Faucons étaient amputés de Dejounte Murray. Un petit accroc qui n’enlève rien à la puissance collective que dégage cette franchise. Au delà des deux Jay, tous les membres du collectif s’élèvent. On pense évidemment à Derrick White qui a montré de superbes choses lors du début de série face aux Hawks avant de décliner légèrement. Marcus Smart évidemment, véritable sheriff du Massachussetts qui encadre la défense et emmène avec toute sa rage la meute verte. On pourrait aussi parler de Malcolm Brogdon et Robert Williams qui drivent particulièrement bien la second unit des C’s, bref, Boston c’est du très costaud mais attention quand même à bien mettre la tête et les tripes sur le parquet dès le Game 1 au TD Garden pour ne pas perdre l’avantage du terrain.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Celtics – Sixers, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 mai, 1h30

Game 2 : Celtics – Sixers, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai, 2h

Game 3 : Sixers – Celtics, dans la nuit du vendredi 5 au samedi 6 mai, 1h30

Game 4 : Sixers – Celtics, dimanche 7 mai, 21h30

Game 5 : Celtics – Sixers, dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mai, horaire à déterminer*

Game 6 : Sixers – Celtics, dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 mai, horaire à déterminer*

Game 7 : Celtics – Sixers, dimanche 14 mai, horaire à déterminer*

Rendez-vous ce soir dès 1h30 du matin pour vivre le Game 1 de cette série de mutants. Alors, plutôt Boston ou Philly ?