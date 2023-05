Alors que les Sixers et les Celtics se retrouvent dès ce soir en demi-finale de Conférence, sachez que les deux franchises n’ont pas connu que des moments sympas ensemble. Comme par exemple en 1984, quand Larry Bird et Julius Erving ont confondu un parquet NBA et Street Fighter.

Historiquement, l’une des plus vieilles rivalités de la conférence Est oppose Boston et Philadelphie. Deux villes importantes de la côte Est des États-Unis, les deux franchises qui ont accueilli énormément de grands joueurs devenus très vite de vraies légendes comme Larry Bird et Julius Erving. Et l’animosité entre les Celtics et les Sixers a parfois fait dégénérer les choses. Ce fut par exemple le cas le 9 novembre 1984 avec les deux joueurs sus-cités. Sur une attaque des blancs et verts, Larry Bird demande la balle, mais se fait crocheter par Dr. J qui le défendait. De là part une baston générale qui reste encore dans les mémoires. Attention vidéo interdite aux esprits non préparés :

Les deux effectifs changent alors de sport pour passer à de la vraie grosse bagarre de rue. Larry Bird se fait prendre à partie par Erving et Moses Malone. Le Chairman of the Boards l’étrangle quand le docteur lui met des droites, normal. Les arbitres et les joueurs les plus pacifiques essayent de séparer tout le monde, les commentateurs changent également de discipline avec des termes comme “headlock”, “nice shot” utilisés. Bref, on est passé de NBA2K à Street Fighter en quelques secondes.

À l’arrivée, la NBA va distribuer 30 500 dollars d’amende, dont 7 500 rien que pour Bird et Dr. J. Un record pour l’époque. Mais niveau suspension… que dalle. Les temps ont bien changé. Plus tard dans la saison les deux équipes se recroisent, notamment lors du Christmas Day. David Stern fraichement nommé à la tête de la NBA tremble de ce qui peut arriver mais heureusement tout le monde enterre la hache de guerre. Le triple MVP lâchera même une petite phrase mignonne : “je me suis toujours battu avec mes frères et ça ne veut pas dire que je ne les aime pas.”

Dans le présent, une bagarre entre Jayson Tatum et Joel Embiid a très peu de chances d’arriver. Les deux hommes ne nourrissent pas de rivalité l’un envers l’autre et les salades de phalanges en NBA sont aujourd’hui très rares. Et tant mieux car le but est de produire du beau basket, pas de s’envoyer ses meilleurs uppercuts. Quelle époque mes frères, quelle époque.