Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 1er mai au dimanche 7 mai 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Pour la première fois de l’histoire de la NBA, il y aura un représentant de chaque seed au second tour des Playoffs. Malgré quelques surprises la semaine dernière, on peut garantir qu’il ne reste plus que du lourd pour débuter ce mois de mai en NBA. Ce qui veut dire aussi que tous les moyens sont bons pour pouvoir profiter de ce spectacle en direct. Les Playoffs, ce n’est qu’une seule fois par an. Bon ok, ça dure deux mois, mais quand on a du caviar au frigo, on ne le laisse pas périmer. Alors bon appétit !

Dans la nuit du lundi 1er mai

Game 1 : Boston Celtics – Philadelphie Sixers à 1h30 (beIN 1)

Game 2 : Denver Nuggets – Phoenix Suns à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 2 mai

Game 2 : New York Knicks – Miami Heat à 1h30 (beIN 1)

Game 1 : Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 3 mai

Game 2 : Boston Celtics – Philadelphie Sixers à 2h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 4 mai

Game 2 : Golden State Warriors – Los Angeles Lakers à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 5 mai

Game 3 : Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 1h30 (beIN 1)

Game 3 : Phoenix Suns – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 6 mai

Game 3 : Miami Heat – New York Knicks à 21h30 (beIN 4)

Game 3 : Los Angeles Lakers – Golden State Warriors à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 7 mai

Game 4 : Philadelphie Sixers – Boston Celtics à 21h30 (beIN 3)

Game 4 : Phoenix Suns – Denver Nuggets à 2h (beIN 1)